Soud o Savovovi bez Savova. Česku se nedaří dosáhnout jeho vydání z Británie

K posunu by podle zjištění MF DNES mohlo dojít možná koncem roku. „Britská strana nás informovala, že do konce listopadu nelze očekávat rozhodnutí ve věci (vydání Savova do Česka, pozn. red.),“ uvedla mluvčí ministerstva spravedlnosti Marcela Nevšímalová. Zda uvedený termín znamená nějaké konkrétní jednání nebo rozhodnutí, není zřejmé. MF DNES se obrátila i na Savovova mluvčího Jana Hrubeše, ten však neodpověděl.