Sex, drogy a několik podezřelých úmrtí. Sauna v Plzni svůj skutečný účel maskuje

Nenápadný dům uprostřed plzeňské ulice Na Roudné a na fasádě jednoduchá cedule jak z devadesátých let: Relax Sauna. A telefonní číslo. Dveře na zvonek či kód, nad nimi malá kamera a vedle nich malá cedule jako u hospod s jídelními lístky: provozní doba, pár informací a tři fotky. I když se vše tváří jako sauna, ve skutečnosti je to dům s pokoji, které si můžete pronajmout třeba jen na hodinu. A často si to pronajímají lidé na sex. Jenže se tu dějí divné věci.
Mladý muž – úplně nahý – šel otevřít, dveře rozrazili dva bouchači a začali mu vyhrožovat, že když jim nezaplatí třicet tisíc, zbijí ho, a šermovali před ním noži.