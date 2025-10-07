Kučerová zvolená za Piráty nenastoupí do Sněmovny. Rezignuje z osobních důvodů

Do Sněmovny nenastoupí Šárka Kučerová zvolená za Piráty v Olomouckém kraji. Rezignuje z osobních důvodů. Náhradníkem je místopředseda strany Martin Šmída. „Moc si vážím důvěry všech voliček a voličů, kterou mi dali. O to těžší je teď mé rozhodnutí rezignovat na poslanecký mandát. Poslední období bylo pro naši rodinu mimořádně náročné,“ napsala ve vyjádření.

Poslankyně Šárka Kučerová | foto: Piráti

„Služba veřejnosti vyžaduje plné nasazení – a já nechci slibovat něco, co jsem si uvědomila, že teď nemohu dělat na sto procent. Proto volím cestu, která je poctivá vůči vám i vůči mojí rodině,“ vysvětlila Kučerová s tím, že ovdověla a chce se plně věnovat synovi.

„V roce 2019 měl můj manžel těžkou mrtvici. Roky jsme bojovali o návrat k normálnímu životu, ale pak přišla další rána: i přes veškerou snahu se manžela podruhé nepodařilo zachránit. Zůstali jsme se synem sami – on přišel o tátu, já o partnera a oporu. Dlouho jsem fungovala jako ‚máma na telefonu‘, která řeší krizové situace místo normálního dětství pro syna. Kandidovala jsem s plným odhodláním pracovat – až do poslední chvíle jsem věřila, že to zvládnu skloubit,“ uvedla dále.

Po delším uvážení si vyhodnotila, že musí být se synem a věnovat se naplno jemu. „Potřebujeme být spolu jako rodina a parťáci,“ uzavřela.

Kučerová se hodlá i po rezignaci na poslanecký mandát dál aktivně věnovat ochraně životního prostředí v Olomouckém kraji, zvláště nehodám, které poničily před lety prostředí v řece Bečvě či půdu u trati v Hustopečích nad Bečvou po únorové nehodě vlaku s benzenem. „Ty příběhy nejsou uzavřené a budu se jim dál věnovat odborně a vytrvale dobrovolnicky v rámci pirátských expertních týmů. Zůstávám v Olomouckém kraji jako chemik a odborník, který dobře zná místní prostředí,“ uvedla Kučerová.

Předsedkyně pirátského klubu Olga Richterová si váží dosavadní expertní práce Kučerové a ocenila, že v této pozici zůstane straně k dispozici. „Šárka má pochopení celého klubu, a jelikož v Pirátech fungujeme jako tým už dlouhé roky, víme, že osobní či rodinné situace leckdy zamíchají kartami jinak, než bychom si sami přáli,“ konstatovala Richterová.

Kučerová má naprostou důvěru, že Šmída bude řešit témata, se kterými šla do kandidatury a která by prosazovala. „Od začátku to bereme tak, že jsme jeden tým. Je to její (Kučerové) rozhodnutí, ale jakmile se rozhodla, byl jsem první, komu to řekla,“ řekl v úterý Šmída, první místopředseda Pirátů. Doplnil, že v této funkci zůstává dál, další volba bude na celostátním fóru, které se uskuteční pravděpodobně v lednu.

Piráti ve sněmovních volbách získali devět procent a 18 mandátů, 15 z toho pro ženy. I po rezignaci Kučerové bude mít strana ve Sněmovně největší podíl žen, když jich mezi novými členy dolní komory bude 14. Dvě členky klubu reprezentují Zelené.

Celkově mělo ve Sněmovně po letošní volbách zasednout 67 poslankyň. I bez Kučerové to bude rekordní počet, o 16 více žen než v končícím sněmovním období.

