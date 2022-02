Politiky rozčarovaly sankce proti Rusku. Putina nezastaví, řekl Gazdík

Evropské sankce míří na finanční a bankovní sektor, energetiku, dopravu i obchod, týkají se i činitelů. Zasáhnou 70 procent ruského bankovního trhu a klíčové státní podniky, řekl šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Lídři zemí EU se shodli třeba na tom, že bude omezen přístup Ruska ke klíčovým technologiím, včetně například polovodičů.

„Jestli toto někdo považuje za nejpřísnější sankce, možná historicky ano, ale že by ty sankce byly schopny zastavit Vladimira Putina, to si v tuto chvíli nemyslím. Mrzí mě postoj Německa, Itálie,“ řekl Gazdík. „Myslím si, že česká vláda by měla postupovat o něco ostřeji, než postupuje v tuto chvíli Evropa,“ uvedl místopředseda hnutí STAN a ministr školství.

Zklamání nad výsledkem jednání evropských lídrů dal najevo i bývalý ministr financí Miroslav Kalousek z TOP 09.

„Izolace Ruska se nekoná. Západ od něj dál bude kupovat ropu a plyn, v systému SWIFT zůstává. Putin se tak nemusí bát, že nebude mít z čeho financovat válku. Nejsme-li ochotni nést vlastní náklady teď, zaplatíme v budoucnu mnohem víc. Západ nemá skutečné lídry,“ napsal na Twitteru Kalousek.

„Domnívám se, že je na čase sáhnout k daleko tvrdším sankcím, než byly původně plánovány, a mám tím na mysli především sankci v oblasti takzvaného SWIFTu, což je mezinárodní bankovní či finanční síť, která by znamenala vyřazení Ruské federace z platebního styku,“řekl ve čtvrtek prezident Miloš Zeman v projevu, v němž odsoudil Rusko za to, že se dopouští zločinu proti míru.

„Šílence je zapotřebí izolovat a nebránit se vůči němu pouze slovy, ale konkrétními opatřeními,“ uvedl český prezident.