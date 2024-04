Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Všechno špatné je pro něco dobré, říkává se. No, není to pravda. K čemu je asi tak dobré, když se někdo ošklivě zraní, že. Právě to se nedávno stalo osobě mně blízké. Dobré to nebylo k ničemu. Nanejvýš ke ztrátě iluzí. Zejména té, že některé běžné služby fungují. Třeba sanitky, zamýšlí editor MF DNES Bohumil Špaček.