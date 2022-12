Sanitka přání splní vážně nemocným lidem jakýkoliv výlet. Vyrazí po celém Česku

Sanitka přání. Můžete v krátkosti představit, co je to za projekt? Na vašem webu jsem četla, že myšlenka vznikla už v roce 2007 v Holandsku.

Ano, myšlenka sanitky vznikla v roce 2007 v Holandsku. Založil ji Kees Veldboer, který jezdil se záchrannou službou a vezl starého pána, teď nevím, zda do nemocnice nebo domů, protože umíral. Pán býval námořník a chtěl se ještě naposledy podívat na moře. Kees „podlehl“ jeho prosbám a plavbu pacientovi umožnil.

Podle lodi se teď jmenuje i medvídek, kterého mají jako maskota. Právě tam vznikla myšlenka koupit starší sanitku. Teď je v Holandsku dokonce na Sanitku přání zákon. Mají jich asi osm, dokonce tam existuje více organizací, které plní přání lidem. Vlastně vyjíždějí denně - někdo jim zavolá a oni za hodinu jedou.

... aby se klient necítil jako v nemocnici

Jak jste se o projektu dozvěděl?

Seznámil jsem se s ním v Izraeli, kde mě zaujal. Začal jsem o tom zjišťovat více, poté jsem oslovil holandskou organizaci, která mi odepsala, co dělají. Začali jsme spolu komunikovat a jeli tam na stáž.

Byli jsme tam asi před měsícem. Všechno nám vysvětlili a řekli, jak to celé funguje. Vzali nás i na plnění přání s jednou paní, kde jsme viděli, jak to celé vlastně funguje. Potom nám tedy za tři dny psali, že si můžeme přijet pro sanitku.

Členové organizace: Daniel Karták: Spoluzakladatel organizace Czech SAR Team (pátrání po pohřešovaných lidech). Igor Kytka: Psycholog, designer služeb v oblasti sociální péče. Libor Poslušný: Spoluzakladatel organizace Czech SAR Team (pátrání po pohřešovaných lidech).

Takže sanitka je z Holandska?

Máme sanitku přímo od holandské organizace.

Je na ní něco speciálního?

Sanitka je prosklená, to většinou v Česku nejsou. Holandská sanitka je uzpůsobená tak, aby pacient viděl ven.

Má elektrická nosítka, je na ní logo organizace a k tomu má personál modré oblečení, aby to nevypadalo jako v nemocnici a aby se jako v ní klient ani necítil.

Proč jste se rozhodl Sanitku přání zavést i v Česku?

Když jsem byl malý, tak jsem byl hodně nemocný. I v dospělosti jsem si prošel mnohými hospitalizacemi. Není zrovna příjemné ležet delší dobu v nemocnici. Člověka to psychicky rozhodí. Vlastně tímhle dáte člověku, nechci říct naději, ale díky tomu vlastně na chvíli zapomene na to, že umírá nebo je vážně nemocný. K tomu stráví ještě chvíle a okamžiky s rodinou, které si mohou pamatovat. Prostě lidem splníte přání.

Kdo všechno může sanitku využít? Na webu zmiňujete, že je pro imobilní pacienty v terminálním stádiu. Může vás oslovit i někdo jiný, kdo je vážně nemocný?

Jsme domluvení, když se bude jednat o nějaké malé dítě, které má například rakovinu a není na tom dobře, tak jsme ho schopni na výlet vzít. Uděláme i tohle. Když bude někdo, kdo je dlouhodobě upoutaný na lůžko, tak i takové výjimky jsme schopní udělat.

Sanitka přání splní výlety těžce nemocným. | foto: Sanitka přání

Kdy by služba mohla v Česku začít fungovat?

Počítáme od 1. února 2023. Možná dříve. Termín v únoru jsme si dali, aby se stihlo všechno připravit.

Bude v sanitce i zdravotník či někdo, kdo bude pacienta hlídat?

Bude tam řidič-záchranář a zdravotní sestra. Nejspíše budeme mít ARO sestry nebo tam bude zdravotnický záchranář. V týmu máme ale i lékaře. Bude to nejvíc záležet na stavu klienta.

Máte dohodu s ministerstvem zdravotnictví? Nebo z čeho budete projekt platit?

Nemáme. Všechno uhradíme z darů partnerů a drobných přispěvatelů. Klient nebude platit nic. Dám příklad: Když se klient bude chtít podívat na fotbal, tak za námi půjdou i lístky. Komplet to platit organizace.

Může jet s pacientem za přáním i jeho rodina?

Počítáme s tím, že tam z rodiny někdo bude. Do sanitky bereme jednoho příbuzného. Zbytek může vyrazit za námi autem.

Můžeme trochu přiblížit, jak to celé bude fungovat v praxi?

Na webu bude speciální formulář, který zájemce vyplní. My podle toho zjistíme, jestli je klient pro službu vhodný či nikoliv. Pokud ano, tak ho zkontaktujeme a domluvíme se na podrobnostech. Domluvíme to s našimi zdravotníky, zda je klient schopný jet. Budeme to také řešit s lékařem klienta.

Potom sanitka vyzvedne klienta s rodinným příslušníkem. Dojede na místo, například na fotbal. Klienta přeneseme na nosítkách na místo, aby dobře viděl. Po utkání jej zase odvezeme zpátky.

V Česku by se mohl první pacient na výlet podívat už 1. února. | foto: Sanitka přání

Přejí si navštívit svatbu vnoučete

Jaká lidé mohou mít?

Jsou různá přání. Někdo se chce podívat na svůj rodný domov. Pak je třeba těžce nemocná babička a dědeček a chtějí se ještě vidět než zemřou, takže je můžeme vlastně svézt z jednoho zařízení do druhého, aby se mohli navštívit.

Třeba si také přejí navštívit svatbu vnoučete či promoci. V Holandsku hodně jezdí k moři, to my tady nemáme. Mohou to být různá přání, třeba výlet na Karlův most nebo do zoologické zahrady.

Máte již nějaké žádost o přání?

Ano, už nás několik lidí kontaktovalo. Bavili jsme se ale o tom, že začínáme až od února. Nejsou to ale lidé, kteří jsou v nějakém terminálním stádiu, jsou třeba imobilní a jsou doma upoutáni na umělou plicní ventilaci.

Kde všude bude sanitka fungovat?

Budeme vyjíždět z Nymburka a Brna. Sanitka se bude střídat, nějakou chvíli bude v Nymburce a nějakou v Brně. Působit ale budeme po celé České republice. Určitě bychom chtěli časem další sanitku, ale je to o penězích.