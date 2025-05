Záchranné služby dlouhodobě upozorňují na nárůst počtu pacientů s neakutními problémy, kteří si volají sanitku. Někteří odborníci navrhují zpoplatnění takových výjezdů.

Počty výjezdů ZZS dlouhodobě narůstají, téměř v polovině krajů to bylo podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) mezi roky 2013 až 2023 o více než čtvrtinu, ve Středočeském kraji o 40 procent. V roce 2023 šlo o 1,04 milionu výjezdů. „Procento zneužívání zdravotnické záchranné služby geometricky narůstá,“ řekl poslanec a lékař Vít Kaňkovský.

Výjezdy pro pacienty starší 70 let tvořily předloni téměř 45 procent případů. Podle Koloucha se záchranné služby budou muset připravit na další stárnutí populace a přibývání těchto méně akutních případů.

„Velká skupina pacientů potřebuje převoz do zdravotnického zařízení, aniž by byla potřeba zdravotní péče o ně v době převozu,“ uvedl Kolouch. V současné době podle něj tvoří tyto případy s nízkou prioritou asi desetinu. Pražská ZZS podle něj řeší asi 700 hovorů denně, 400 pacientů převáží do nemocnic.

„Případy s menší naléhavostí by byly převáženy v sanitních vozech, které mají menší vybavení a jsou levnější. Zároveň i jejich zaměstnanci jsou levnější,“ doplnil poslanec Tom Philipp s tím, že se navýší kapacita pro případy s větší naléhavostí. Podle Koloucha by změna pomohla spíš ve větších městech, kde nefunguje příliš spolupráce s dopravní zdravotní službou.

Ministerstvo zdravotnictví podle vrchního ředitele sekce pro legislativu Radka Policara v obecné rovině změnu podporuje. „Bude to věc k projednávání až v příští Poslanecké sněmovně,“ uvedl.

Nejčastěji k bolesti na hrudi

Podle náměstka ředitele VZP Jana Bodnára má změna obecně i podporu zdravotní pojišťovny, která sleduje finanční udržitelnost pražského pilotního projektu. „Má potenciál být nákladově neutrální a zvýšit objem přepracovaných osob,“ dodal.

Nejčastěji byla v roce 2023 příčinou výjezdu ZZS bolest na hrudi, břicha či hrdla, šlo o 112 409 případů, tvořily téměř 11 procent. Skoro desetina výjezdů byla pro poranění hlavy, následovala ostatní poranění a nemoci oběhové soustavy.

Rychleji než počet výjezdů rostou náklady veřejného zdravotního pojištění na ZZS. V roce 2013 byly podle dat z jednání o úhradách péče mezi jejími poskytovateli a zdravotními pojišťovnami náklady 2,15 miliardy korun, v roce 2023 byly 5,7 miliardy korun.