V sedmnácti se stal šéfem sekretariátu. Syn vlivného úředníka po měsíci skončil

O nástupu Samuela Kocandy na post šéfa sekretariátu Správy jeskyní informoval v dubnu Deník N. Zhruba ve stejnou dobu se také stal jeho otec Martin Kocanda státním tajemníkem resortu, pod který jeskyňáři spadají.
Kocanda mladší do úřadu nastoupil na začátku dubna a organizace ho na svých stránkách vedla jako „vedoucího sekretariátu ředitele“. Později se jeho pozice změnila na obecnější označení „sekretariát ředitele“.
|
V sedmnácti šéfem sekretariátu. Syn vlivného úředníka má post na ministerstvu
Podle informací serveru Aktuálně.cz teď Samuel Kocanda zmizel ze stránek instituce, kde byl uvedený mezi kontakty. Podle webového archivu Wayback Machine byl ještě 15. dubna na stránkách uveden jako pracovník sekretariátu, momentálně už jeho jméno chybí.
„Dohoda o pracovní činnosti s panem Samuelem Kocandou byla po vzájemné dohodě na jeho přání ukončena k 29. dubna 2026. Tentýž den (tedy nikoli 15. dubna, jak píšete) byl odstraněn i z adresáře na webu,“ potvrdil na dotaz redakce Aktuálně.cz mluvčí Správy jeskyní Gejdoš.
Doplnil, že Kocanda nikdy zaměstnancem nebyl, v praxi pouze zastával agendu po bývalé vedoucí sekretariátu, která měla do poloviny dubna dovolenou. „Reálně nic neřídil, sekretariát určitě ne,“ tvrdí Gejdoš.
|
Podle dřívějšího vyjádření státního tajemníka Martina Kocandy působil jeho syn v organizaci jen jako brigádník a skutečnost, že byl na stránkách uvedený jako vedoucí, byl podle něj omyl.
„Dle sdělení vedení Správy jeskyní, které mi bylo poskytnuto, bylo z důvodu přiřazení čísla sekretariátu synovi jeho jméno krátce omylem propojeno s pozicí a telefonním číslem vedoucího sekretariátu. Ve skutečnosti se jednalo o brigádu v rámci výpomoci s administrativou na sekretariátu Správy jeskyní,“ uvedl s tím, že do jeho výběru nijak nezasahoval.
Podle Aktuálně.cz to není zdaleka jediná pozice, kterou Kocanda jako nezletilý vykonával. V minulosti byl vedený jako mluvčí Asociace STK, ačkoliv její předseda Luděk Šíp tvrdil, že žádného takového mluvčího neměl.