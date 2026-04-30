V sedmnácti se stal šéfem sekretariátu. Syn vlivného úředníka po měsíci skončil

Ve Správě jeskyní při ministerstvu životního prostředí skončil jako vedoucí sekretariátu sedmnáctiletý Samuel Kocanda. „Dohoda o pracovní činnosti byla po vzájemné dohodě na jeho přání ukončena,“ potvrdil pro Aktuálně.cz mluvčí Správy jeskyní Pavel Gejdoš. Na pracovní angažmá nezletilého upozornil Deník N. Kocanda se do funkce dostal v podobné době, kdy se jeho otec stal státním tajemníkem na životním prostředí.
O nástupu Samuela Kocandy na post šéfa sekretariátu Správy jeskyní informoval v dubnu Deník N. Zhruba ve stejnou dobu se také stal jeho otec Martin Kocanda státním tajemníkem resortu, pod který jeskyňáři spadají.

Kocanda mladší do úřadu nastoupil na začátku dubna a organizace ho na svých stránkách vedla jako „vedoucího sekretariátu ředitele“. Později se jeho pozice změnila na obecnější označení „sekretariát ředitele“.

Podle informací serveru Aktuálně.cz teď Samuel Kocanda zmizel ze stránek instituce, kde byl uvedený mezi kontakty. Podle webového archivu Wayback Machine byl ještě 15. dubna na stránkách uveden jako pracovník sekretariátu, momentálně už jeho jméno chybí.

„Dohoda o pracovní činnosti s panem Samuelem Kocandou byla po vzájemné dohodě na jeho přání ukončena k 29. dubna 2026. Tentýž den (tedy nikoli 15. dubna, jak píšete) byl odstraněn i z adresáře na webu,“ potvrdil na dotaz redakce Aktuálně.cz mluvčí Správy jeskyní Gejdoš.

Doplnil, že Kocanda nikdy zaměstnancem nebyl, v praxi pouze zastával agendu po bývalé vedoucí sekretariátu, která měla do poloviny dubna dovolenou. „Reálně nic neřídil, sekretariát určitě ne,“ tvrdí Gejdoš.

Snažíte se dostat na vodítko státní správu, vytkl Rakušan vládě „lex vyhazov“

Podle dřívějšího vyjádření státního tajemníka Martina Kocandy působil jeho syn v organizaci jen jako brigádník a skutečnost, že byl na stránkách uvedený jako vedoucí, byl podle něj omyl.

„Dle sdělení vedení Správy jeskyní, které mi bylo poskytnuto, bylo z důvodu přiřazení čísla sekretariátu synovi jeho jméno krátce omylem propojeno s pozicí a telefonním číslem vedoucího sekretariátu. Ve skutečnosti se jednalo o brigádu v rámci výpomoci s administrativou na sekretariátu Správy jeskyní,“ uvedl s tím, že do jeho výběru nijak nezasahoval.

Podle Aktuálně.cz to není zdaleka jediná pozice, kterou Kocanda jako nezletilý vykonával. V minulosti byl vedený jako mluvčí Asociace STK, ačkoliv její předseda Luděk Šíp tvrdil, že žádného takového mluvčího neměl.

Na pohlaví mě testovali, říká Fibingerová. Promluvila o genderu i dopingu

Nejčtenější

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Spojení slabých subjektů silný nevytvoří. Ústupky stály ODS kus identity, říká Skopeček

Premium
Místopředseda ODS a poslanec Jan Skopeček (26. dubna 2026)

Místopředseda Sněmovny za ODS Jan Skopeček u příležitosti 35. výročí strany v rozhovoru pro iDNES.cz rozebírá, proč se strana musí vymanit z role kompromisní strany a začít opět diktovat tempo v...

30. dubna 2026

Kamion s herbicidy boural na D1, hasiči zasahují v chemických oblecích a maskách

Na dálnici D1 ve směru z Olomouce na Ostravu se srazilo osobní a nákladní...

Nehoda kamionu a osobního vozu zastavila ve čtvrtek odpoledne v Ostravě provoz na dálnici D1 ve směru na Polsko. Jeden řidič utrpěl těžká zranění. Vrtulník ho přepravil do nemocnice. Dálnice bude...

30. dubna 2026  16:33,  aktualizováno  16:56

V sedmnácti se stal šéfem sekretariátu. Syn vlivného úředníka po měsíci skončil

Budova ministerstva životního prostředí

Ve Správě jeskyní při ministerstvu životního prostředí skončil jako vedoucí sekretariátu sedmnáctiletý Samuel Kocanda. „Dohoda o pracovní činnosti byla po vzájemné dohodě na jeho přání ukončena,“...

30. dubna 2026  16:41

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

30. dubna 2026  13:18,  aktualizováno  16:34

Česko nepovolilo přelet prezidentovi Tchaj-wanu, tvrdí list. Resort to popírá

Tchajwanský prezident Laj Čching-te při vzpomínkové akci k příležitosti...

Česká republika a Německo odmítly žádost o povolení k přeletu letadla tchajwanského prezidenta Laje Čching-tea, píše server TaiwanNews. České ministerstvo zahraničí však tvrdí, že „žádnou podobnou...

30. dubna 2026  14:58,  aktualizováno  16:21

Nemocnici v Prešově hlídá vojenská policie. Kaliňák zastavil stavbu, možná se bude bourat

Stavba vojenské nemocnice v Prešově na Slovensku (25. března 2026)

Slovenské ministerstvo obrany nařídilo přerušit stavební práce na budoucí velké nemocnici v Prešově na východě země. Důvodem je podezření na nekvalitně provedené práce na nadzemní části stavby, které...

30. dubna 2026  15:55

Postavíme si sami, jinak se nedočkáme. Baseballisté budují špičkové sportoviště

Premium
Baseballové hřiště v Olomouci dnes splňuje standardy pro konání světových akcí.

Baseballový klub Skokani Olomouc se rozhodl vybudovat si nový domov. V městské části Lazce postupně roste modernizovaný sportovní komplex. Klub se do projektu pustil z vlastní iniciativy a práce si...

30. dubna 2026  15:54

Raději jeďte jinudy. Náchod čeká velké obtíže při stavbě kruháče, hrozí i kolaps

V Náchodě u Albertu na hlavním tahu do Polska začala přestavba okružní...

Značné komplikace čekají od pondělí 4. května řidiče v Náchodě. Důvodem je pokračující přestavba okružní křižovatky nedaleko hraničního přechodu. Ta už sice trvá měsíc a půl, dosud tam však auta...

30. dubna 2026  15:44

Muž odevzdal policii minomet z pevnosti na Maginotově linii. Nevejde se jí do skladu

Muž odevzdal při zbraňové amnestii pevnostní minomet M 32 ráže 81 mm.

Další unikátní kousek se dostal k policistům v Českých Budějovicích v rámci zbraňové amnestie. Muž přivezl pevnostní minomet M 32 ráže 81 mm, který byl součástí vybavení pevností na Maginotově linii...

30. dubna 2026  15:43

Trump dál trollí. Sdílel mapu, na níž je Hormuzský průliv pojmenován po něm

Americký prezident Donald Trump sdílel obrázek mapy, na které je Hormuzský...

Americký prezident Donald Trump sdílel na své sociální síti Truth Social obrázek mapy Hormuzského průlivu, na které je klíčová vodní trasa nazvaná Trumpův průliv. Šéf Bílého domu o ní takto mluvil...

30. dubna 2026  15:26

Policie odložila prověřování Macinkových SMS. Prezident je označil za vydírání

Ministr zahraničí Petr Macinka jednal se svým maďarským protějškem Péterem...

Policie odložila prověřování textových zpráv, které zaslal ministr zahraničí Petr Macinka Petru Kolářovi, poradci prezidenta Petra Pavla. Usnesení dosud není pravomocné, uvedl mluvčí Národní centrály...

30. dubna 2026  12:19,  aktualizováno  15:14

Vylepšete spolu s námi iDNES.cz. Zapojte se do velkého čtenářského průzkumu

Ilustrační obrázek

Vážení čtenáři, neustále pracujeme na tom, abychom vám přinášeli kvalitní a přehledné zpravodajství. Zprávy ale netvoříme pro sebe, děláme je především pro vás. Připravili jsme proto jednoduchý...

30. dubna 2026  15:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.