Babiš odsoudil chování poslance SPD Ševčíka. Samozřejmě se mi to nelíbí, řekl

„Samozřejmě se mi to nelíbí,“ řekl premiér Babiš, když odpovídal na interpelaci šéfky poslanců Pirátů Olgy Richterové.
„Asi to sem nepatří,“ uvedl předseda vlády. Řekl také, že viděl video, jak se za Ševčíka omluvila šéfka poslanců ANO Taťána Malá.
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„Omluvila se, i když my nejsme jejich rodiče,“ distancoval se od chování poslance koaličního partnera.
„Každý si dělá svůj image, mně se to nelíbí,“ zopakoval pak ještě Babiš.
Když se ho Richterová ptala, jaké to bude mít pro Ševčíka následky a zda ho vyzve, aby se omluvil on, přišel spolu s ním k mikrofonu i poslanec SPD s papírem v ruce.
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Místopředseda Sněmovny Jan Skopeček, který řídil schůzi, Ševčíka upozornil, že se konají interpelace na předsedu vlády a že on není předseda vlády.
„Včerejší středeční výroky ve Sněmovně považuji za nevhodné a doufám, že se podobná situace nebude ve Sněmovně opakovat,“ řekl ve čtvrtek šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura. Sám Ševčík se zatím neomluvil.
Šebelová podnět mandátovému a imunitnímu výbor podá pravděpodobně v pátek, bude usilovat o omluvu, zaznělo na tiskové konferenci STAN.