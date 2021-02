Těžký boj samoživitelek: permanentně zápasí s časem a existenčními obavami

Čas pro sebe se vám v době současných protiepidemických opatření smrskává na pár minut čtení před spaním, za formu relaxu v podstatě považujete i nákup potravin – jste sami se sebou, bez všetečných otázek a na rozdíl od domova mezi dospělými. O víkendu, kdy má děti druhý rodič, většinou doháníte pracovní resty. Pořád je to ovšem ten lepší případ. Díky dostatečnému příjmu zatím patříte do té šťastnější skupiny samoživitelů, kteří během lockdownu bojují „jen“ o zachování duševního zdraví, ne o střechu nad hlavou. Nejenže můžete jít na ten zmíněný nákup a relativně svobodně vybírat, co koupíte, ale hlavně máte na nájem a třeba s pomocí prarodičů i na druhý notebook,takže kvůli distanční výuce dětí nepřijdete o svůj hlavní pracovní nástroj.