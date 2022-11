Polovina samoživitelů není schopná ušetřit dětem na dárky, uvádí průzkum

Z ankety také vyplynulo, že čtvrtina samoživitelů si dovolí za vánoční dárky pro děti utratit jeden tisíc korun. Průzkum si nechal zpracovat Klub svobodných matek, který poskytuje rodinám samoživitelů finanční, materiální či odbornou právní pomoc.

Na otázku v anketě, zda jsou samoživitelé schopni zajistit dětem jejich vánoční přání, 62 procent vybralo možnost, že pouze částečně. Dalších 36 procent odpovědělo, že vůbec ne a pouhá 4 procenta dotazovaných dětská vánoční přání splní.

„Více než polovina sólo rodičů není schopná v průběhu roku vzhledem k vysokým životním nákladům na dárky ušetřit vůbec, 42 procent šetří, pokud to jejich příjmy dovolí,“ stojí dále v průzkumu, kterého se zúčastnilo 757 respondentů z řad samoživitelů a samoživitelek z celé České republiky.

Necelá pětina koupí dárky do 500 korun

Z ankety také vyplynulo, že třetině rodičům se zajištěním vánočních dárků pomáhají neziskové organizace nebo rodina a přátelé. Pouze pouhé procento dotázaných uvedlo, že jim pomáhá zaměstnavatel. Téměř polovině rodičů s vánočními dárky nepomáhá nikdo.

Jakou částku plánujete za vánoční dárky pro děti (bez ohledu na jejich počet) utratit? | foto: Klub svobodných matek

Pokud jde o útratu za dárky, podle průzkumu téměř polovina samoživitelů, tedy 46 procent, plánuje utratit za vánoční dárky pro děti maximálně dva tisíce korun. Necelá pětina, zhruba 18 procent, pak pojme Vánoce symbolicky s útratou za dárky do 500 korun. Přes tři tisíce korun za dárky plánuje utratit jen 7 procent oslovených.

„Nejvíce budou samoživitelé kvůli dlouhodobému zdražování během letošních Vánoc šetřit na dárcích, a to 66 procent. Na štědrovečerní večeři a celkově zajištění jídla během vánočních svátků chce šetřit zhruba 62 procent, na cukroví asi 58 procent a vánoční výzdobě 40 procent,“ uvádí dále výsledky.

První zajistit bydlení

Ředitelku Klubu svobodných matek Danu Pavlouskovou výsledky ankety nepřekvapily. „Situace samoživitelů je dlouhodobě kritická. Zpočátku to byly dva roky koronavirové krize, letos razantní zvýšení základních životních nákladů, to vše na sólo rodiče výrazně dopadá,“ podotkla Pavlousková.

Budete letos muset šetřit na vánočních dárcích? Ano 41 %(99 hlasů) Ne 59 %(143 hlasů)

Ta také uvedla, že jako samoživitel musí člověk první zajistit, aby měl s dětmi kde bydlet a co jíst, a až poté řeší další věci, jako jsou právě vánoční dárky. „Přesně z tohoto důvodu se i letos snažíme v tomto bodě ze všech sil pomáhat. Děti mají právo si Vánoce užít a nevnímat problémy nás dospělých,“ komentovala.

Průzkum mezi samoživiteli. | foto: Klub svobodných matek

Z průzkumu také vyplynulo, že více než třetina samoživitelů začala v posledních šesti měsících pobírat příspěvek na bydlení. Nejvyšší nárůst životních nákladů zaznamenali samoživitelé u potravin, a to 86 procent z nich. U energií to bylo 61 procent a u nájmu 43 procent. Větší náklady za děti ve školce nebo škole pocítilo 54 procent samoživitelů, u oblečení pak 39 procent.

Zhoršující se situaci potvrdila i samoživitelka Martina. „Absolutně nevím, jak budu řešit navýšení elektřiny od nového roku. Nevím, kde vezmu navíc nějakých 6 až 7 tisíc jen na elektřinu, natož na jídlo,“ uvedla.

Na sociální dávky nemám nárok

Nejistotu pociťuje i samoživitelka Věrka. „Nejhorší za současné situace je skutečnost, že nevíme, kdy se začne situace zlepšovat. Výhled do příštího roku je deprimující. Vím, že mám práci, která mě baví, ale jako samoživitelka zjišťuji, že z příjmu v současné době nic neušetřím, a bojím se nenadálých výdajů, které mohou nastat,“ přiznala paní Věrka s tím, že v takovém případě by se dostala do hodně těžké finanční situace.

„A na žádné sociální dávky v současné době nemám nárok. Když jsem si zkusila kontrolní výpočty nároků na sociální dávky, tak jsem těsně za hranicí nároku,“ dodala samoživitelka Věrka.

Ředitelka nadace Agrofert Zuzana Tornikidis pro iDNES.cz uvedla, že od covidu počet žádostí o pomoc od samoživitelů stoupá. „Projevilo se to zejména tím, jaké žádosti chodí. Dříve jich nebylo tolik kvůli nedoplatkům za energie či kvůli zvyšování nájmů. Chodí ale i žádosti od lidí, kteří píšou, že v životě o nic nežádali a žádají poprvé,“ popsala situaci Tornikidis s tím, že zdražování pak ještě více dopadá na maminky, které mají děti s dietním omezením. „U nich je opravdu šetření na jídle nemožné.“

Na dárky mít nebudou

Podle Tornikidis je náraz pro samoživitele tvrdý ze všech stran. „Rozšiřuje se okruh těch, kteří nás žádají o pomoc. Maminky, které dosud situaci zvládaly, nikdy o pomoc nežádaly a měly i drobnou úsporu, kterou vyčerpaly třeba během ošetřování za covidu, teď měly pocit, že až skončí covid, tak se všechno vrátí do normálu. Ale přišel tento náraz, který je posledním hřebíčkem, řekla bych,“ komentovala situaci ředitelka nadace, která právě samoživitelkám pomáhá.

Největší problém ohledně placení mají samoživitelé podle Tornikidis především se zvýšenými nájmy a energiemi. „To bych viděla jako zásadní problém. Nahoru letí také ceny za jídlo a pak jim nezbývá příliš na věci, které nazýváme zbytné, ale nejsou. Jedná se o kroužky pro děti nebo zimní oblečení, což je zásah do rozpočtu,“ uvedla dále.

Ohledně Vánoc si Tornikidis myslí, že spousta běžných rodin si nebude moci dovolit to, co loňský rok. „Maminky nám vyloženě neříkají, že nebudou mít na dárky, protože nemají na to základní. Dárky tam tedy ani nezmiňují. Z toho usuzuji, že na dárky mít nebudou, protože nám píší, že nebudou mít na nájem či zaplacení elektřiny. I když pochopitelně, že každá matka chce koupit dárek,“ doplnila Tornikidis.

Ta také upozornila na to, že spousta lidí při žádosti používá slova, které se často příliš nevidí. „Jsem zoufalá, co mám dělat. My fakt půjdeme bydlet na ulici. Vidí, jak je to čím dál horší a nevidí nikde světlo na konci tunelu. Když poslouchají zprávy, tak slyší, že to bude jen horší a oni nemají kam sáhnout,“ uvedla s tím, že samoživitelé si nemohou třeba najít druhou práci.

„Samozřejmě se k tomu přidává to, že část rodičů nám píše, že jim partner platil výživné, ale teď už přestal platit či posílá méně. Z toho vyvozuji, že on už také nemá peníze,“ doplnila Tornikidis s tím, že příští rok očekává, že se situace ještě zhorší.