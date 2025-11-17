Na plot u domu Tomia Okamury někdo pověsil ukrajinské vlajky, čin řeší policie

Autor: ,
  16:56
Na plot domu předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) někdo rozvěsil ukrajinské vlajky. Událost vyšetřuje policie. Okamura po svém zvolení do čela Sněmovny nechal odstranit vlajku Ukrajiny ze sněmovní budovy. K činu se přihlásila skupina Sametoví pamětníci s tím, že chtěla vyjádřit nespokojenost s chováním představitelů země. Okamura čin kritizoval.
Na plot domu předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) rozvěsila skupina...

Na plot domu předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) rozvěsila skupina Sametoví pamětníci ukrajinské vlajky. (17. listopadu 2025) | foto: ČTK

Na plot domu předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) rozvěsila skupina...
Pietní shromáždění před Hlávkovou kolejí k připomenutí Dne boje za svobodu a...
Pietní shromáždění před Hlávkovou kolejí k připomenutí Dne boje za svobodu a...
Pietní shromáždění před Hlávkovou kolejí k připomenutí Dne boje za svobodu a...
8 fotografií

To, že událost vyšetřuje policie, potvrdil mluvčí pražské policie Jan Daněk.

„Je smutné, že si český státní svátek někteří aktivisté připomínají ničením veřejného a soukromého majetku,“ reagoval šéf SPD a Sněmovny Okamura.

„Po 14:00 hodině jsme přijali oznámení o posprejování vozovky, sloupků, koše, chodníku a umístění vlajek v barvách Ukrajiny na plot domu v ulici Nad Tejnkou. Věcí se budeme zabývat, zjišťovat výši škody a následně určíme právní kvalifikaci,“ řekl Daněk. Pokud by šlo o trestný čin poškození cizí věci, konkrétně sprejerství, hrozil by podle Daňka pachatelům trest odnětí svobody až na jeden rok. Vyhodnotí-li čin policie jako přestupek, mohou dostat pokutu.

První krok ve funkci. Okamura sundal ukrajinskou vlajku z budovy Sněmovny

K vyvěšení vlajek se v e-mailu, který obdržela Česká tisková kancelář přihlásila skupina, která o sobě uvádí, že jsou pamětníky událostí na Národní třídě v roce 1989 a říká si Sametoví pamětníci. „Nemůžeme zůstat neteční a touto malou akci vyjadřujeme svou nespokojenost s takovým chováním nových představitelů naší země,“ stojí v e-mailu.

Okamura nechal ze sněmovní budovy necelý den po svém zvolení odstranit ukrajinskou vlajku. Ta visela na sídle dolní parlamentní komory od začátku ruské vojenské invaze v únoru 2022 jako symbol podpory napadené zemi. Politici končící vládní koalice a Pirátů to označili za ostudný, zbabělý či hanebný krok. Okamura své rozhodnutí vysvětlil tak, že plní předvolební slib SPD o tom, že na českých veřejných budovách budou jen české vlajky.

Vstoupit do diskuse (18 příspěvků)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

OBRAZEM: Labská bouda slaví půl století, nahlédněte do kuchyně i wellness

Labská bouda v Krkonoších si připomíná padesát let od otevření. (11. listopadu...

Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti letech provozu oblíbenou zastávkou turistů na hřebenech Krkonoš. Zájem o ni v posledních letech roste. V...

Má Putin Trumpovy explicitní fotky? Bílým domem zatřásly Epsteinovy e-maily

Archivní snímek Donalda Trumpa s Billem Clintonem ze začátku tisíciletí.

Nové e-maily z kauzy okolo zemřelého odsouzeného sexuálního predátora Jeffrey Epsteina obsahují zmínku o fotkách Donalda Trumpa „kouřícího Bubbu“. „Bubba“ se přezdívá bývalému prezidentu Billu...

Až tři hodiny elektřiny denně zdarma. Austrálie testuje přelomový projekt

Dělník čistí solární panely na střeše předměstského domu v jižní Tasmánii....

Už příští rok by některé domácnosti v Austrálii mohly až tři hodiny denně spotřebovávat elektrickou energii úplně zdarma. Důvodem je rozmach obnovitelných zdrojů, díky němuž se v zemi výrazně zvýšila...

17. listopadu 2025

Na plot u domu Tomia Okamury někdo pověsil ukrajinské vlajky, čin řeší policie

Na plot domu předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) rozvěsila skupina...

Na plot domu předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) někdo rozvěsil ukrajinské vlajky. Událost vyšetřuje policie. Okamura po svém zvolení do čela Sněmovny nechal odstranit vlajku Ukrajiny ze...

17. listopadu 2025  16:56

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by prezident, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo toho, aby se...

17. listopadu 2025  16:52

Proti vládě ANO protestují tisíce lidí, Pithart varoval před „náckem a pecí“

Na Staroměstském náměstí probíhá demonstrace spolku Milion chvilek pro...

Oslavy 17. listopadu pokračují odpoledními akcemi. Ve 14 hodin vyrazil Pochod za národ a svobodu z Václavského náměstí k budově Filozofické fakulty na náměstí Jana Palacha. Akce se účastnilo několik...

17. listopadu 2025  14:55,  aktualizováno  16:44

Ruský útok na tanker přinutil poprvé zemi NATO evakuovat ohroženou vesnici

Letecký pohled na vesnici Plauru v Rumunsku. (12. září 2023)

Kvůli nebezpečí „bezprostředního výbuchu“ nařídily rumunské úřady evakuovat vesnici Plauru. Ruský dron totiž způsobil požár na tankeru se zkapalněným plynem na ukrajinské straně hranice. Jde o první...

17. listopadu 2025  16:41

Díky AI budeme chorobám předcházet, říká expert. Ve vývoji vidí roli i pro Česko

Premium
ilustrační snímek

Zabránit propuknutí onemocnění ještě dříve, než se ohlásí první klinické příznaky. To je jedna z vizí, do níž masivně investují nadnárodní společnosti a vědecké týmy po celém světě. Jde například...

17. listopadu 2025

Zahlcená Národní třída slavila „samet“ plná emocí: Pavla vítal potlesk, Motoristy pískot

Sledujeme online
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Na snímku Filip Turek (Motoristé...

Pietními akcemi, happeningy, průvody a koncerty si Česko v pondělí připomíná 36 let od počátku pádu komunistického režimu a 86 let od uzavření vysokých škol nacisty. Na Národní třídu dorazily davy...

17. listopadu 2025,  aktualizováno 

Poroba je horší než smrt, hlásal na Albertově autor Dračího doupěte

Shromáždění na Albertově 17. listopadu roku 1989.

Jeho projev na Albertově slyšely tisíce studentů, o pár dní později byl u klíčových jednání stávkového výboru. „Poroba je horší než smrt,“ hlásal 17. listopadu 1989 dvacetiletý Martin Klíma, který se...

17. listopadu 2025  15:54

GLOSA: Sametový Mahler s grandiózním sborem. Filharmonie slavila svobodu

Členové České filharmonie a finský dirigent Sakari Oramo

Tradičnímu Koncertu pro svobodu a demokracii, který pořádá Česká filharmonie jako připomínku událostí let 1939 a 1989, měl letos dodat hvězdný prach proslulý dirigent Zubin Mehta. Zdravotní stav mu...

17. listopadu 2025  15:30

Náklaďák se v Jeseníkách střetl s osobním autem, nehoda komplikuje provoz

Provoz na silnici I/44 přes Červenohorské sedlo dnes po poledni zkomplikovala...

Provoz na silnici I/44 přes Červenohorské sedlo po poledni zkomplikovala nehoda poblíž Bělé pod Pradědem na Jesenicku, kde se srazil osobní vůz s nákladním automobilem. Jeden člověk se zranil....

17. listopadu 2025  15:05

Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny
Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny

Je čas dopřát si chvilku klidu a rozmazlování. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč spolu s Verbena boxem plným...

Český sběratel vydražil unikátní láhev whisky. Zaplatil za ni 2,5 milionů korun

Český investor koupil jednu ze sedmi vzácných lahví skotské whisky. Ta vznikla...

Sběratelé stále častěji ukládají peníze do vzácných destilátů a výjimkou nejsou ani ti čeští. Nejnověji do tuzemska míří jedna z pouhých sedmi láhví skotské whisky Glenfiddich 1959, jejíž cena se...

17. listopadu 2025

Zelenskyj se ve Francii dohodl s Macronem. Ukrajina koupí 100 stíhaček Rafale

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal s francouzským prezidentem...

Ukrajina koupí od Francie 100 bojových letounů Rafale, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj novinářům po podepsání dohody s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Dodávky by mohly...

17. listopadu 2025  11:53,  aktualizováno  14:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.