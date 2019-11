Zpěvačka, hasič či pilot. Jak se za třicet let proměnila povolání

Zpěvačka Hana Zagorová

„Moji mladší kolegové by se hodně divili, co všechno bylo v dobách minulých jinak. Určitě by si špatně zvykali, že vám písničky kvůli ‚nevhodným‘ textům mohli zakázat. Že ani natočená deska nemusela vyjít. Že by za koncert dostali nanejvýš 900 korun. Že mnoho muzikantů muselo před komisí dělat tzv. rekvalifikační zkoušky, aby mohli legálně vystupovat. Že o kumštýřích rozhodovali lidé, kteří s oborem neměli buď nic společného, nebo byli bez talentu a jen díky členství ve straně se dostali do té správné party.