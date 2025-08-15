„Česká diplomacie opakovaně upozorňuje, že už od roku 2022 platí dlouhodobé důrazné varování před cestami do Ruska. Zároveň platí výzva pro české občany k opuštění země,“ uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Mariana Wernerová s tím, že bezpečnostní situace je napjatá. Moskva Česko dokonce zařadila na seznam nepřátelských zemí.
Zatímco někteří Češi vyrážejí do Ruska na vlastní pěst, jiní se obracejí na cestovní kanceláře. Takové zájezdy nabízí i projekt Jedeme do Ruska cestovní kanceláře Jedu do světa.
Jsem Rus, na zlost celému světu. Jsem Rus, mými žilami proudí krev mého otce. Nemůžeš mě zlomit, protože jsem Rus.