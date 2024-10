Poslední zástupce Pirátů opouští vládu a vrací se ke své práci advokáta

Jako své politické dědictví nechal Šalomoun vládě návrh, aby jmenování členů bankovní rady ČNB, které navrhuje prezident, musel potvrzovat Senát, tak jako je to u ústavních soudců. Je ale téměř jisté, že návrh už v tomto volebním období nebude v parlamentu schválen.

„Jedná se o návrh, který byl vložen pro meziresortního připomínkového řízení. Jsou tam některé věci, které jsou mně sympatické, jako je dobrovolný klouzavý mandát ministra vlády, jsou tam určitě některé věci diskutabilní,“ řekl po čtvrtečním jednání vlády místopředseda lidovců, ministr životního prostředí Petr Hladík.

Počet členů vlády klesne po Šalomounově odchodu z 18 na 17, Fiala nebude jeho pozici obsazovat a agendu přebere ministerstvo spravedlnosti. Pověření řídit zasedání Legislativní rady vlády by měl dostat její někdejší šéf a bývalý ministr spravedlnosti za ANO Jan Kněžínek.

„Respektuji to rozhodnutí. Sice nejsem členem strany, ale pořád jsem nominantem za Piráty,“ komentoval pro iDNES.cz Šalomoun výsledek hlasování Pirátů o odchodu z vládní koalice po odvolání Bartoše.

A co Šalomoun pokládá za svůj největší úspěch ve vládě? To, že se podařilo odvrátit pokutu až dvě miliardy korun, která Česku hrozila kvůli tomu, že měla 36 nedodělků v rámci transpozice evropských směrnic. „Bylo to kolem 3 procent toho, co jsme měli přijmout. Nám se to za ty dva nebo 2,5 roku podařilo dostat pod jedno procento. Dnes máme šest nedodělků a vlastně nikdy jsme na tom nebyli tak dobře,“ tvrdí Šalomoun.