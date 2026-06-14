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Stud ženu na roky uvěznil doma. Byli jsme u zákroku, který změnil život i jí

Johana Hocková
  16:06
Kvůli potížím, o kterých se často nemluví, se postupně vzdala běžných aktivit i setkávání s okolím. Příběh šestasedmdesátileté pacientky ukazuje, jak výrazně může inkontinence zasáhnout do života. Pomohla jí až sakrální neuromodulace, kterou novinářům představili lékaři z Fakultní nemocnice Bulovka u příležitosti Světového týdne kontinence. Reportérka iDNES.cz se podívala až na sál.
Podle odhadů inkontinence ztěžuje život 3,5 procentu lidí do 60 let a až 15...

Podle odhadů inkontinence ztěžuje život 3,5 procentu lidí do 60 let a až 15 procentům seniorů nad 70 let. (11. června 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Právě sakrální neuromodulace se nejčastěji využívá u žen středního a vyššího...
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Problémy s únikem stolice se u šestasedmdesátileté Dagmar začaly objevovat zhruba před šesti lety, když jí bylo 70 let. Zpočátku šlo podle ní jen o jednotlivé situace, které si vysvětlovala jako následek špatného stravování. Postupně se však podle ní intervaly zkracovaly a potíží přibývalo.

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„Přibližně během jednoho roku jsem už byla ve stadiu, že jsem vůbec nevycházela ven. Trávila jsem čas mezi sprchou, toaletou a křeslem v obýváku. Přestala jsem provozovat veškeré svoje dosavadní aktivity a neřešila jsem to, protože jsem nevěděla jak,“ popsala.

Dagmar se dlouho nesvěřila ani svým nejbližším. „Já jsem to samozřejmě nepřiznala nikomu, strašně jsem se za to styděla,“ popsala pro iDNES.cz. Zlom podle ní nastal až ve chvíli, kdy si její dcera začala všímat, že se něco děje, a začala o ni mít strach.

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Žena se s potížemi se obrátila na lékaře v gastroenterologické poradně, který jí doporučil proktologii v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, kde se poprvé dozvěděla o možnosti sakrální neuromodulace. Před zákrokem musela absolvovat několik speciálních vyšetření i intenzivní fyzioterapii na posílení pánevního dna. V hořovické nemocnici následně lékaři podle výsledků všech vyšetření potvrdili, že je její situace touto metodou řešitelná.

Zákrok probíhá ve dvou fázích

Sakrální neuromodulace je miniinvazivní zákrok, který se provádí ve dvou fázích. V první lékaři pacientovi, který je v celkové anestezii, zavedou tenkou elektrodu k nervům v oblasti křížové kosti. „Chirurgové se budou dnes snažit zavést elektrodu ideálně do třetího otvoru křížové kosti vlevo, nebo vpravo. Takže pacient leží na břiše a jehličkou se najde třetí otvor a potom se zavede Seldingerovou metodou elektroda dovnitř,“ vysvětlila lékařka Martina Šišková.

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Stimulátor vysílá slabé impulzy, které pomáhají obnovit spojení mezi mozkem a pánevním dnem. (11. června 2026)

Elektroda se napojí na externí stimulátor, který se během operace testuje na těle pacienta. „Když se podíváte na tělo pacientky, pravá noha by jí měla cukat,“ ukazovala lékařka Dita Benešová novinářům během operace. Tento externí stimulátor nosí pacient na těle po dobu testovací fáze, která trvá přibližně tři týdny, během níž si sleduje, zda se potíže zmírňují.

Při druhé fázi zákroku se zavádí trvalý neurostimulátor. Přístroj bývá umístěný v oblasti hýždě nebo bederní krajiny. „Pak už pacient nemá nikde žádné výstupy, žádné kabely, je to schované. Stimulátor je trvale zapnutý a stimuluje svěrače, pánevní dno a konečník 24 hodin denně, aniž by ten pacient pro to musel něco udělat,“ vysvětlil lékař Petr Šlauf.

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Pacient navíc po zákroku dostane speciální telefon, na kterém si může upravovat nastavení stimulace podle toho, jaký program mu nejlépe vyhovuje. „My máme vlastně možnost neustále během celé životnosti toho stimulátoru, což je dneska už 10 až 15 let, ho přeprogramovávat, pokud se něco třeba změní nebo nelíbí. Dá se to vypínat, zapínat,“ dovysvětlila Šišková.

Pacient si upravuje nastavení stimulátoru sám pomocí speciální aplikace. (11. června 2026)

Stud oddaluje návštěvu lékaře

U pacientů podle lékařů dochází ke zlepšení už během testovací fáze. „Ihned už po té první fázi jsem zjistila markantní zlepšení, to bylo prostě něco úžasného po tolika letech,“ potvrdila Dagmar, která operaci podstoupila před rokem.

Teď žije prakticky bez potíží. „Po tom roce jsem se vrátila v podstatě ke všem svým aktivitám – počínaje cvičením, plaváním, výlety s kamarády. Prostě přestala jsem být ten zakuklenec doma, který se bojí vystrčit hlavu ze dveří,“ popsala.

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Neurostimulátor ji navíc podle jejích slov v běžném životě výrazně neomezuje. Výjimkou jsou například bezpečnostní rámy na letišti. S přístrojem už podstoupila i magnetickou rezonanci. Před vyšetřením je podle ní potřeba přístroj přepnout do zvláštního režimu. Sama si zároveň hlídá jídelníček, aby zbytečně neriskovala návrat potíží.

Inkontinence podle odhadů ztěžuje život 3,5 procentu lidí do 60 let a až 15 procentům seniorů nad 70 let. Sakrální neuromodulace se nejčastěji využívá u žen středního a vyššího věku. Potíže mohou souviset například s porody, operacemi v oblasti pánve, poklesem pánevního dna nebo neurologickými onemocněními.

Fakultní nemocnice Bulovka nabízí v rámci Světového týdne kontinence poradnu pro pacienty

Téma inkontinence zůstává podle odborníků i pacientů nadále citlivé, protože lidé často své potíže tají a pomoc vyhledají až ve chvíli, kdy jim výrazně zasahují do každodenního života. Upozornit na to má i Světový týden kontinence, který se zaměřuje právě na prevenci, léčbu a odbourávání studu spojeného s únikem moči nebo stolice.

Od 15. do 21. června tak bude v areálu Fakultní nemocnice Bulovka umístěna infografika, která na problematiku inkontinence upozorňuje. Navíc pacienti můžou využít zdarma a bez objednání poradny, která bude ve čtvrtek 18. června otevřena v budově chirurgické kliniky nemocnice.

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