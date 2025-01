Opusťte Prahu, Francouzi po vás jdou, vybízela podle nové knihy StB Šakala

18:28

Kdysi patrně nejhledanější terorista světa řečený Carlos Šakal v červnu 1986 pobýval v komunistickém Československu. Vyplývá to z archivů Státní bezpečnosti (StB), kterými se zabývala expertka na tajné služby Daniela Richterová z londýnské Královské koleje ve své nové knize Watching the Jackals (Pozorování šakalů). Podle záznamů nabádala StB Šakala k opuštění země, informoval deník The Guardian.