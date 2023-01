Ludvíka XVI. popravili před 230 lety. Klíčovou postavou procesu byl Saint-Just

Louis Antoine de Saint-Just (1767-1794) Narodil se do solidně situované rodiny dcery notáře a vysloužilého vojáka, který byl za zásluhy povýšen do šlechtického stavu. Studoval církevní školu a později práva v Remeši. V mládí napsal kontroverzní poemu „Organt“, v níž parodoval dvůr ve Versailles i aféru s královniným náhrdelníkem. 14. července se účastnil dobývání Bastily. Následně se stal důstojníkem Národní gardy a vstoupil do Jakobínského klubu. Od září 1792 zasedal jako jeden z nejmladších poslanců v Konventu. V lednu 1793 hlasoval pro královu popravu. Následně se stal členem Výboru veřejného blaha, kde měl na starosti obranu Francie před útokem zahraničních armád. Byl jedním z hlavních ideologů jakobínského teroru. Sepsal tři teoretické spisy: „Duch revoluce“, „O přírodě“ a „Fragmenty republikánských institucí“. Zejména v posledním spisu jako jeden z prvních teoretiků předestřel vizi moderního sociálního státu. Byl také úspěšným armádním stratégem a podílel se na vítězstvích revoluční armády v Alsasku a u Rýna. Odmítal revoluční teror v regionech a za krvavé zločiny chtěl potrestat prokonzuly Konventu, kteří bez řádných soudních procesů popravovali tisíce představitelů opozice. Za to čelil kritice například od Fouchého, Collota nebo Billauda, kteří nakonec stáli za jeho svržením. Dlouhou dobu spolupracoval s Robespierrem. Řada historiků o něm hovoří jako o „učedníkovi“ nepodplatitelného. Oba politici se ale v řadě témat rozcházeli. Zejména v hospodářské politice byl totiž Saint-Just pragmatikem a prosazoval liberálnější teorie, založené na svobodném trhu s mírnějšími zásahy státu. (Zdroj: Vladimír Vokál: Saint-Just – krvavý démon Francouzské revoluce)