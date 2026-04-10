Největší koncentrace saharského prachu zasáhne jih a jihozápad Evropy – Španělsko, Portugalsko a Řecko. Mírnější dávky se dostanou i do vyšších zeměpisných šířek a trochu zasáhnou i Česko.
V Německu meteorologové očekávají takzvaný krvavý déšť. Tedy srážky zabarvené oranžovým prachem.
🌫️SAHARAN DUST SURGE: A plume of Saharan dust will continue to spread across much of Western Europe and the Mediterranean over the next week. Highest concentrations: Spain, Portugal and Greece. Those with difficulties in poor air quality must watch closely. #Dust #Europe #Weather pic.twitter.com/dSyHD7xJHT— Weather Action Europe (@WeatherActionEU) April 9, 2026
„Spolu se saharským prachem se v sobotu večer do Německa přesune i pás deště. Zvláštností je, že se v důsledku saharského prachu mohou tvořit větší kapky vody. To způsobí, že se mraky stanou hustšími a srážky zesílí,“ uvedli meteorologové z portálu The Weather Channel.
Jaké počasí čeká Česko v příštích dnech?
Jestli se krvavý déšť objeví i v Česku, meteorologové nezmiňují. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude pršet ojediněle pouze v neděli.
O víkendu mají přijít ranní mrazíky. „Především v sobotu, kdy se za okluzní frontou během noci opět na spoustě míst oblačnost protrhá a teploty klesnou k hodnotám v blízkosti nuly, případně lehce pod bod mrazu. V neděli pak se slabším mrazem musíme počítat hlavně na severu a východě území,“ uvedli meteorologové.
Od počátku příštího týdne pak mrazy na našem území pominou, rána budou poměrně teplá a přes den se dočkáme ojediněle až 20 stupňů Celsia.
Jak se dostane prach ze Sahary do Evropy?
Vrstva prachu z Afriky dokáže přivodit respirační potíže nejen alergikům a umí ušpinit auta i okna několikamilimetrovou vrstvou. Na druhé straně při východu a západu slunce vyčaruje zajímavé barevné efekty, od žluté až po cihlově červenou.
Meteorologický jev vzniká pravidelně při bouřích nebo tlakové níži nad severní Afrikou. Podle NASA Earth Observatory vítr každý rok strhává z vyprahlé krajiny až dvě stě milionů tun prachu. Při tlakové níži se prachové částice dostanou až do vyšších vrstev atmosféry a takto mohou být přenášeny tisíce kilometrů daleko. Obrovská oblaka drobných částic se pak snadno dostanou přes Středozemní moře až do středu Evropy.
Tento jev se nejčastěji vyskytuje v jarních a letních měsících, kdy jsou podmínky pro vznik bouří a větrných proudů nejpříznivější. Největší světová poušť Sahara, která se rozkládá na území deseti afrických států od pobřeží Atlantského oceánu až k Rudému moři, podle odhadů přispívá asi polovinou prachu v atmosféře.
Průniky saharského prachu do Česka jsou poměrně časté. Silnější epizodu země zažila na Velikonoce v roce 2024. Koncentrace prachových částic PM10 byla tehdy podle měření Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) tak vysoká, že musela být vyhlášena smogová situace na většině území České republiky.