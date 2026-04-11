Do Česka míří saharský prach. Z oblohy může padat „krvavý“ déšť

  12:40
Během noci na neděli se do Česka bude ve vyšších vrstvách atmosféry dostávat saharský prach, vydrží minimálně do začátku příštího týdne. Na síti X to v sobotu uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
foto: Ivo Cencinger

Jemný písek z Afriky se bude vyskytovat ve výškách od tří do pěti kilometrů nad zemí, neměl by proto ovlivnit kvalitu ovzduší. Způsobí jen to, že obloha nebude tak modrá a v dešti se může dostat prach výjimečně i na zem. Srážek ale v následujících dnech podle meteorologů moc nebude.

Prach, který zvedají do ovzduší bouře nad saharskou pouští, se do Česka dostává opakovaně. Pokud v danou dobu prší nebo sněží, mají pak srážky žlutou, oranžovou či hnědou barvu. Někdy se proto danému jevu přezdívá „krvavý“ déšť. Prach ulpývá podobně jako třeba pyl na oknech, parapetech či karoseriích aut.

Saharský prach se valí do Evropy. Zasáhne i Česko, v Německu čekají krvavý déšť

O Velikonocích před dvěma lety byla dokonce kvůli vysoké koncentraci prachu ze Sahary v ovzduší v Česku vyhlášená smogová situace. Prach tehdy omezil i výkon solárních elektráren. Prach ze saharské pouště může také snižovat očekávané maximální teploty.

Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoc musí přijít rychleji, říká Protopopová

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

V Praze se scházejí stovky lidí na podporu žen a možnosti potratů. Reagují na Pochod pro život

Stovky lidí se sešly na náměstí Republiky na akci Praha je feministická, která...

Na pražském náměstí Republiky i v dalších částech města se sešly stovky, převážně mladých lidí na podporu ženských a lidských práv. Akce Praha je feministická zdůrazňuje svobodné rozhodování žen o...

11. dubna 2026  12:34

Vance přiletěl, mluví se o uvolnění aktiv. Írán jedná v Pákistánu s USA o míru

Americký viceprezident J.D. Vance dorazil na mírová jednání s Íránem do...

V pákistánské metropoli Islámábádu mají v sobotu začít mírové rozhovory mezi Íránem a Spojenými státy. Na místě je již americký viceprezident J.D. Vance, který vede delegaci USA. Agentura Reuters s...

11. dubna 2026  8:43,  aktualizováno  12:24

Hudba spojuje. Na pražském Výstavišti se budou vyhlašovat noví majitelé Andělů

Promofotografie k Cenám Anděl Coca-Cola

Za pár hodin se rozhodne o držitelích hudebních Cen Anděl za rok 2025. Předávání se odehraje v prostorách pražského Výstaviště, slavnostním večerem provedou Libor Bouček a Martin „Mikýř“ Mikyska, o...

11. dubna 2026  12:15

Nová stezka spojuje České a Saské Švýcarsko, vede z Hřenska do Schmilky

České Švýcarsko, výročí dvou let od požáru. Gabrielina stezka je kvůli...

Nová přeshraniční trasa od soboty 11. 4. 2026 propojuje České a Saské Švýcarsko. Vede z Hřenska do Schmilky a návštěvníky zavede k vyhlídce Fénix na české straně i na naučnou stezku Cesta do divočiny...

11. dubna 2026

Číňané si oblíbili Zimbabwe. Hlavní město se díky nim mění před očima

zimbabwe čína harare

Rostoucí počet Číňanů žijících a podnikajících v Zimbabwe je pro africkou zemi požehnání. Alespoň podle tamních realitních makléřů. „Počet čínských kupců neustále roste,“ říká jeden z nich. Proměna...

11. dubna 2026

Úřady zrušily obci jediný přechod přes rušnou silnici, vybojovala ho zpátky

Vedení Želkovic na Lounsku přesvědčilo úřady, aby se na vytíženou silnici...

Spor o přechod pro chodce přes rušnou silnici v Želkovicích na Lounsku skončil. Obec přesvědčila úřady, aby se „zebra“ na vozovku, kudy denně projede kolem devíti tisíc automobilů, vrátila. Původní...

11. dubna 2026  11:41

Muž v Brně stál na mostě za zábradlím, zachránili ho kolemjdoucí a policisté

Muž stál za zábradlím na mostě v Brně, zachránili ho kolemjdoucí

Pohotová reakce náhodných svědků pomohla v Brně zachránit muže, který stál za zábradlím mostu nad Sportovní ulicí. Lidé okamžitě přivolali pomoc a snažili se s ním mluvit. Policie ho nakonec...

11. dubna 2026  11:27

Co kdyby nezemřel? AI napsala novou hru Molièra. Francouzi odhalili proces vzniku

Francouzský dramatik Moli&#232;re

Téměř tři roky zkoumal tým umělců a vědců, jak by mohla vypadat hypotetická nová hra dramatika Molièra. Představovali si přitom, že by ji napsal, kdyby žil alespoň o rok déle. Výsledkem je...

11. dubna 2026  11:06

Čína se chystá vyzbrojit Írán systémy protivzdušné obrany, tvrdí zpravodajci

Figurína drží čínský protiletadlový raketový systém ( MANPAD) FN-16 na...

Čína se v příštích několika týdnech chystá dodat Íránu nové systémy protivzdušné obrany. S odvoláním na tři zdroje obeznámené s analýzami amerických zpravodajských služeb to napsal web stanice CNN....

11. dubna 2026  10:51

Británie odloží předání Čagoských ostrovů Mauriciu. Dohodu dříve kritizoval Trump

Korálový ostrůvek Diego Garcia

Londýn odloží dohodu s Mauriciem o předání Čagoských ostrovů, uvedla AFP s odvoláním na britskou vládu. Dohodu o předání svrchovanosti nad ostrovy, na kterých se nachází strategicky důležitá...

11. dubna 2026  10:26,  aktualizováno  10:42

Síť falešných účtů na X ovlivňuje volby v Maďarsku. Dříve cílila i na Nizozemce

Orbán i jeho volební sok Magyar svolali své příznivce do ulic Budapešti. (15....

Síť stovek falešných účtů na platformě X, která se loni mobilizovala ve snaze ovlivnit volby v Nizozemsku, byla znovu aktivizována před parlamentními volbami v Maďarsku, a to šířením obsahu ve...

11. dubna 2026  10:10

