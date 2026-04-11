Jemný písek z Afriky se bude vyskytovat ve výškách od tří do pěti kilometrů nad zemí, neměl by proto ovlivnit kvalitu ovzduší. Způsobí jen to, že obloha nebude tak modrá a v dešti se může dostat prach výjimečně i na zem. Srážek ale v následujících dnech podle meteorologů moc nebude.
Prach, který zvedají do ovzduší bouře nad saharskou pouští, se do Česka dostává opakovaně. Pokud v danou dobu prší nebo sněží, mají pak srážky žlutou, oranžovou či hnědou barvu. Někdy se proto danému jevu přezdívá „krvavý“ déšť. Prach ulpývá podobně jako třeba pyl na oknech, parapetech či karoseriích aut.
Saharský prach se valí do Evropy. Zasáhne i Česko, v Německu čekají krvavý déšť
O Velikonocích před dvěma lety byla dokonce kvůli vysoké koncentraci prachu ze Sahary v ovzduší v Česku vyhlášená smogová situace. Prach tehdy omezil i výkon solárních elektráren. Prach ze saharské pouště může také snižovat očekávané maximální teploty.