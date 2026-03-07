Barevnější západ i východ Slunce. Nad Českem je saharský prach, ovlivní i počasí

„Vyšší koncentrace jemného saharského písku se nachází v atmosféře hlavně nad západní Evropou už několik dní. Dnes se dostává zatím slabší vrstva i nad Čechy,“ napsali meteorologové.
Prach se vyskytuje ve výšce tří až čtyř kilometrů a na snímku z družice v produktu True Color je dobře vidět v podobě šedavého zákalu a to hlavně nad Německem. Saharský prach se nad naším územím bude nacházet minimálně několik dalších dní.
Už v minulosti se opakovaně do Česka dostal jemný písek, který zvedly do ovzduší bouře nad pouští Sahara v Africe. Pokud v danou dobu prší nebo sněží, mají pak srážky žlutou, oranžovou či hnědou barvu. Ulpívá podobně jako třeba pyl na oknech, parapetech či karoseriích aut.
Třeba na jaře roku 2024 byla dokonce kvůli vysoké koncentraci prachu ze Sahary v ovzduší v Česku vyhlášená smogová situace. Naposledy se prach v Česku objevil na konci února.