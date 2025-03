Co je saharský prach a proč se objevuje v Česku

Je to vlastně meteorologický jev a vzniká pravidelně při bouřích nebo tlakové níži nad severní Afrikou. Podle NASA Earth Observatory vítr každý rok strhává z vyprahlé krajiny až dvě stě milionů tun prachu. Při tlakové níži se prachové částice dostanou až do vyšších vrstev atmosféry a takto mohou být přenášeny tisíce kilometrů daleko.

Obrovská oblaka drobných částic se pak snadno dostanou přes Atlantský oceán až do středu Evropy.

Tento jev se nejčastěji vyskytuje v jarních a letních měsících, kdy jsou podmínky pro vznik bouří a větrných proudů nejpříznivější.

Největší světová poušť Sahara, která se rozkládá na území deseti afrických států od pobřeží Atlantského oceánu až k Rudému moři, podle odhadů přispívá asi polovinou prachu v atmosféře.

Písek ze Sahary se negativně podepisuje na kvalitě ovzduší a způsobuje tak respirační potíže. Na druhé straně při východu a západu slunce vyčaruje zajímavé barevné efekty, od žluté až po cihlově červenou.

Déšť zabarvený oranžovým prachem bývá meteorology označován jako krvavý.

Smogová situaci kvůli prachu ze Sahary

Saharský prach není ojedinělý úkaz. Většinou je však krátkodobý a málo intenzivní.

Během Velikonoc 2024 na přelomu března a dubna však Česko zasáhl velmi silný oblak prachu ze Sahary. Nejen že zbarvil oblohu a vše pokryl oranžovou vrstvou prachu, ale přivodil respirační potíže nejen alergikům. Koncentrace prachových částic PM10 byla podle měření Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) tak vysoká, že musela být vyhlášena smogová situace na většině území České republiky.

„S transportem saharského písku se setkáváme dlouho a dlouhodobě. V minulých letech se to také stávalo a nebyl to jenom písek ze Sahary. Například v roce 2020 jsme tady v březnu měli písek z turkmenské pouště. Aspoň já to tak pozoruji, tak to bývá v jarních měsících velmi časté,“ prohlásil v rozhovoru pro iROZHLAS Jáchym Brzezina, šéf oddělení kvality ovzduší brněnské pobočky ČHMÚ.

Přestože bylo Česko saharským písečným prachem v minulosti již několikrát zasaženo, takový nárůst koncentrací částic polétavého prachu menších než 10 mikrometrů (označovaného jako PM10) jako v roce 2024 byl výjimečný. „Příčinou byl pohyb vzdušné hmoty přenášející částice v nižších výškách, než je obvyklé. Můžeme předpokládat, že díky silnému, stabilnímu a déle trvajícímu proudění a s tím souvisejícím vertikálním promícháváním vzduchových hmot docházelo k přenosu písečného prachu z vyšších hladin do nižších,“ vysvětluje meteorolog Brzezina.

Částice PM10 jsou nebezpečné, protože mohou vstupovat přímo do plicních sklípků a usazovat se v průduškách a tím způsobovat zdravotní problémy.

Stále častější přírodní úkaz vyvolává konspirace

Meteorologové připouštějí, že se saharský prach dostává do Česka v posledních letech častěji než dříve. To vyvolává v části populace nedůvěru k vysvětlení tohoto přírodního jevu.

Nejčastější konspirační teorie tvrdí, že je písek ze Sahary jen zástěrkou pro takzvané chemtrails, tedy údajný program tajné manipulace s počasím. Podle této teorie mají být letadly rozprašovány chemické látky pro ovlivňování klimatu, šíření nemocí, nebo dokonce k ovládání mysli.

Tyto teorie však nejsou podložené vědeckými důkazy. Přenos saharského prachu je dobře zdokumentovaný meteorologický jev, který je ovlivňován klimatem, kvalitou ovzduší i ekosystémy po celém světě.