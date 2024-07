„Sádra“ do vody pípala na letišti. Dívce chtěli podezřelou věc z ruky sundat

Školačka z Krnova byla šťastná, když jí v místní nemocnici po dvou týdnech od úrazu lékaři sundali těžkou sádru a zlomené předloktí zpevnili vzdušnou karbonovou mřížkou Opencast (v překladu otevřená sádra), s níž lze i plavat.

„Dcery odlétaly s otcem do Egypta. S klasickou sádrou by si Danka pobyt neužila, proto jsme chtěli, ať jí lékaři ruku zpevní sádrou vhodnou do vody. Řekli, že to nejde kvůli komplikované zlomenině. A váhali i po dvou týdnech. Tři odborníci se dohadovali, zda je pro ni mřížka vhodná,“ vzpomíná na začátek července dívčina matka.