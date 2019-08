Roční volno učitelů má zabránit vyhoření, na tvůrčí pauzu však chybí lidi

Každých deset let má mít učitel možnost odpočinout si od učení, jsou přesvědčeni poslanci hnutí STAN. Už na podzim by rádi v Poslanecké sněmovně prosadili zavedení takzvaného sabatiklu.

Pokud se jim to povede, budou mít učitelé ze základních či středních škol po deseti letech praxe ze zákona nárok na to, aby byli na pololetí nebo celý školní rok uvolněni z vyučování.

„Je to volno pro vlastní vzdělávání. Strávit by je mohli například kurzy na vysoké škole,“ vysvětluje Věra Kovářová (STAN). Od sabatiklu si slibuje zvýšení kvality učitelské práce i prestiže profese, fungovat má i jako prevence syndromu vyhoření.

současný podstav a jeho další prohloubení

nedořešené otázky jako: forma a výše výplaty, mateřská dovolená, nízká a nekoncepční nabídka možností dalšího vzdělávání, chybějící informace o zájmu mezi učiteli, čekací doba na sabatikl, prokazování jeho využívání a další

Ministerstvo školství není proti, ale ani pro. Podle mluvčí Anety Lednové je v době, kdy si školy stěžují, že učitelé nejsou, nevhodně načasovaný.

Sabatikl zatím znají učitelé na vysokých školách. Tvůrčí volno, během nějž jsou osvobozeni od pedagogických povinností na škole, si berou zpravidla ve chvíli, kdy se potřebují plně soustředit na svou vědeckou práci.

V Poslanecké sněmovně teď čeká na projednání zákon, který by jej zavedl i na základních a středních školách. Projde-li, bude mít učitel po deseti letech praxe nárok na pět až dvanáct měsíců placeného volna od školy. Zákon, který připravilo hnutí STAN, počítá s tím, že tento čas učitelé využijí především ke vzdělávání ve své profesi.

Poslankyně Věra Kovářová (STAN), která jej připravila, si slibuje například to, že perspektiva tvůrčího volna přiláká do škol mladé lidi. Má pomoci také s prevencí syndromu vyhoření, kterým podle výzkumu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy trpí každý pátý učitel.

Návrh hnutí STAN má však několik ale. Naráží na nedostatek peněz a lidí. Jasné není ani to, kdo a v čem by učitele na sabatiklu vzdělával.

„Je to zatím začátek, že je to dobrá myšlenka, jsme si ověřili v diskusích s odborníky. Detaily vyřešíme, než se o zákonu bude hlasovat,“ říká Věra Kovářová. Na zbytek podle ní bude dost času díky dlouhému přechodnému období.

Nárok má i 80 procent sboru

Obává se, že by v době, kdy je řada škol před kolapsem kvůli nedostatku učitelů, mohl zůstat jen na papíře. V době, kdy by měl sabatikl naplno naběhnout, navíc přestárlé učitelské sbory čeká vlna odchodů do důchodu.

Že má myšlenka sabatiklu ve školství oporu, není sporu. Problém však oslovení odborníci vidí v načasování. „Je to jedna z věcí, která by měla být seriózně zvažovaná, ale sabatikl není něco, co bych považoval za prioritu,“ říká například exministr školství Stanislav Štech, v současné době člene týmu, který pracuje na koncepci školství pro další desetiletí.

Už nyní mají podle analýzy ministerstva školství s náborem nových učitelů potíže dvě ze tří škol v Česku. Netýká se to úplně všech regionů, například v Jihomoravském nebo Zlínském kraji je učitelů relativně dost. Zato na Karlovarsku nebo v Praze by sabatikl prořídlým učitelským sborům zasadil další ránu.

Kdyby zákon prošel v navrhované podobě, mělo by na sabatikl okamžitě nárok 80 procent učitelů. I když se vezme v úvahu sedmileté přechodné období, týkal by se asi 15 tisíc učitelů ročně. Kde by školy vzaly učitele na zástup, z návrhu nevyplývá.

„Bude nějaká centrální databáze? Budou suplovat studenti z fakulty v rámci praxe? U nás na škole by se sabatikl týkal drtivé většiny učitelů, 80 až 90 procent našeho sboru, a jako ředitelka musím ze zákona chod školy zajistit. Takhle bych neměla šanci,“ ptá se například ředitelka pražského Gymnázia Nad Štolou a předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.

Aby učitelé nevyhořeli

Náklady na mzdy odhaduje poslankyně Věra Kovářová na 1,5 miliardy korun ročně, o to by v dlouhodobých výhledech chtěla navýšit rozpočet ministerstva školství.

Zda a kolik stát zaplatí vzdělávání učitelů během sabatiklu, jasné není. Zřejmé ostatně není ani to, kde a v čem by se vzdělávali. Znamenalo by to zcela překopat systém vzdělávání učitelů. Podle Kovářové by na to vzhledem k dlouhému přechodnému období bylo času dost. Jenže například akreditace vysokoškolského kurzu je několikaletý proces i za ideálních okolností.

„Když bylo potřeba dát slevy na jízdném, v rozpočtu se potřebné miliardy našly. Jen se musí chtít. Školství potřebuje novou krev a právě sabatikl by mohl tolik potřebné mladé učitele přitáhnout. Současně je to prevence proti syndromu vyhoření, který je podle statistik u učitelů častý,“ říká o návrhu Kovářová.

Přetíženi administrativou

Že je syndrom vyhoření obrovským problémem, potvrdil nedávno výzkum týmu vědců z Pedagogické a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Podle něj se s ním potýká zhruba každý pátý učitel, 65 procent je jím ohroženo. Na kvalitu výuky ve školách to má obrovský dopad.

„Z řady výzkumů například vyplývá, že se učitelé cítí značně přetíženi administrativou. Pokud by stát zaplatil ve školách administrativní síly navíc, byla by to pro učitele velká úleva,“ říká Smetáčková. V zemích, kde sabatikl mají, pomáhá. „Může to být jeden z prvků systému prevence,“ souhlasí psycholožka a vedoucí výzkumu Irena Smetáčková. Dovede si představit i jiná opatření.

Její výzkum také potvrdil, že se s vyhořením častěji potýkají vyučující, kteří mají na školách špatné vztahy mezi kolegy. Práce s učitelskými týmy je přitom oblast, kterou školství podle ní zanedbává.

Podle Petra Gazdíka, který je expertem STAN na oblast školství, je sabatikl pro ně jen prvním krokem k systematické změně ve školství. Proč má být prvním krokem právě zavedení sabatiklu, jednoznačně neodpověděl.