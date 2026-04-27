„Dnes jsem s ním krátce mluvila po vládě. Ten výrok je nepřijatelný. Mohla bych si to brát osobně, protože jsem byla úředník,“ řekla ministryně Schillerová po jednání vlády, které řídila, protože premiér Andrej Babiš a vicepremiér Karel Havlíček jsou na cestě do Ázerbájdžánu, Kazachstánu a Uzbekistánu.
Schillerová také připomněla, že se Turek omluvil a také ji přesvědčoval, že jeho slova nebyla mířena na úředníky.
„Pro mě je to nepřijatelná rétorika,“ řekl po jednání vlády ministr vnitra za ANO Lubomír Metnar.
Turek se omluvil za výrok o parazitech. Myslel jsem aktivisty, ne úředníky, tvrdí
„Omluva zazněla,“ komentoval Turkova slova ministr obrany za SPD Jaromír Zůna.
Turek na oslavě XTV hovořil o ministerstvech, která mají pod palcem Motoristé sobě. Tedy zahraničí, životním prostředí, kultuře a úřadu ministra pro sport, prevenci a zdraví.
„Na těch našich rezortech, které máme čtyři, je stále nalezlých plno, řekněme progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů a my jsme se rozhodli je postupně deratizovat,“ řekl Turek a sál mu aplaudoval. Na jeho slova poukázal deník Blesk. „Myslím si, že deratizování parazitů nám jde poměrně dobře,“ tvrdil Turek.
Turek čelí kritice kvůli slovům o deratizaci parazitů. Jako nacisti, řekl Hladík
V debatě na Nově v sobotu potvrdil, že tyto výroky řekl. Uvedl, že měl na mysli aktivisty a jeho výrok byl dezinterpretován. „Všem úředníkům ministerstev se omlouvám, pokud se jich to dotklo,“ prohlásil.
Za výrok ho kritizoval i premiér Andrej Babiš a chce o něm ještě mluvit jak přímo s Turkem, tak se šéfem Motoristů sobě, ministrem zahraničí Petrem Macinkou.