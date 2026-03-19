S občankou lze cestovat i mimo EU. Jaké doklady s sebou musí mít Češi na dovolené

Matouš Waller
  5:00
Připravené doklady jsou základ dovolené bez stresu. Po většině Evropy stačí česká občanka i řidičák, mimo starý kontinent už budete zpravidla muset sáhnout po cestovním pasu. Část zemí také nenavštívíte bez předchozího papírování – požadovat mohou vyplnění registračních formulářů nebo vyřízení víza.

Na dovolenou nezapomeňte na správné doklady | foto: Profimedia.cz

Při cestách do zahraničí jsou platné doklady nezbytností, ne všude však potřebujete ty stejné – ve většině Evropy je základem úspěchu občanský průkaz, mimo ni už však bez cestovního pasu nepochodíte. Každý stát zároveň klade jiné podmínky, a ač český pas umožňuje cestování do desítek zemí bez víz, někde je před příjezdem potřeba registrace.

Peníze, nemoci i nepořádek. Šest věcí, které nás stresují před dovolenou

Doklady však nejsou nezbytností jen při zahraniční turistice, neobejdete se bez nich, ani pokud během vícedenní dovolené zůstanete v Česku, přestože už dávno neplatí povinnost nosit průkaz s sebou. Poradíme, jaké doklady jsou potřeba pro cestování u nás i v zahraničí a co všechno zkontrolovat v předstihu.

Evropa na občanský průkaz

Volný pohyb občanů mezi státy v Evropě zajišťuje Schengenský prostor – díky němu stačí na většině kontinentu k cestování občanka a odpadají i otravné hraniční kontroly. Cestovat tímhle způsobem jde téměř do všech zemí Evropské unie – vyjma Irska a Kypru – a také do Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska a na Island.

Schengen se rozrůstá, EU schválila plnoprávné členství Bulharska a Rumunska

Turistika „na občanku“

Cestovat jen s občanským průkazem je možné i do řady dalších zemí i mimo Schengenský prostor, jen počítejte s kontrolou na hranicích:

Doklad musí mít i děti

Vlastní cestovní doklad potřebují i všechny děti mladší 15 let. Ani v Schengenu nebo do států umožňujících vstup na občanský průkaz nemohou cestovat pouze na občanku rodičů.

  • Albánie
  • Bosna a Hercegovina
  • Černá Hora
  • Gruzie
  • Irsko
  • Kosovo
  • Kypr
  • Makedonská republika
  • Moldavská republika
  • Republika srbská

V EU stačí obyčejný řidičák

Stejně jako si ve většině evropských zemí vystačíte s občankou, bude i pro řízení stačit český řidičský průkaz. Jen v Bosně a Hercegovině, Černé Hoře a Gruzii je k němu potřeba i mezinárodní řidičák dle Vídeňské úmluvy.

Chystáte se na dovolenou autem? Nezapomeňte doklady, jinak to bude drahé

Ať už pojedete kamkoli, nezapomeňte ani na technický průkaz a zelenou kartu (osvědčení o pojištění). Oba dokumenty už sice díky elektronické databázi není povinné v Česku vozit s sebou, při cestách do zahraničí jsou však stále potřeba.

Mimo Evropu jen s pasem

Při cestách do států mimo Evropu – výjimkou je pouze část zámořských území evropských států – už je nezbytný i platný cestovní pas. Ten český už roky patří k „nejsilnějším“ na světě. Britská poradenská společnost Henley a Partners uvádí, že aktuálně umožňuje bez víza cestovat do 182 zemí. V některých však může pobyt podléhat ještě předchozí registraci a do dalších zemí lze cestovat jen s vízem.

ETA do Velké Británie

Před krátkodobým pobytem (do šesti měsíců) ve Velké Británii je pro turisty bez víza od loňského dubna povinná elektronická cestovní registrace (ETA). Podat ji musí všichni, včetně dětí.

Žádost přes online formulář či mobilní aplikaci pro Android a iOS vyjde na 16 liber, zhruba 450 Kč. Britské ministerstvo vnitra varuje před překupníky, kteří nabízejí registrace na podvodných webech za výrazně vyšší ceny.

Podání nenechte na poslední chvíli – vyřízení žádosti může trvat až tři dny. Dokument pak platí dva roky a pro opakované cesty, žádná z nich však nesmí překročit šest měsíců.

Jediná oficiální cesta pro žádost o ETU je tato stránka.

  • Pouze s cestovním pasem: 182 zemí po celém světě (včetně zemí, v nichž stačí občanský průkaz)
  • Registrace předem: například USA (ESTA) Kanada (eTA), Velká Británie (ETA)
  • Vízum předem: například Austrálie, Čína a Indie, velká část zemí v Africe a na Blízkém východě
  • Vízum při příletu: například Maledivy, Indonésie či Egypt (ten však umožňuje i vízum předem)

Jednotlivé státy mají odlišné postupy pro vydávání víz i lhůty, na které je vydávají. Některé je navíc turistům poskytují zdarma, jinde je podmínkou zaplacení poplatku. Pozor si dejte i na dodržení stanovené doby, v opačném případě hrozí tvrdé postihy.

Konkrétní podmínky pro cestování do jednotlivých zemí na svém webu uvádí ministerstvo zahraničních věcí. Resort při cestách do zahraničí, obzvlášť do zemí mimo EU, zároveň doporučuje dobrovolnou registraci do systému DROZD, jehož prostřednictvím turisty informuje například o krizových situacích.

Slovenský pas poprvé přeskočil český v žebříčku svobody. Díky komunistické zemi

Mezinárodní řidičský průkaz

Pro řízení v naprosté většině zemí mimo Evropskou unii je k českému řidičskému průkazu potřeba i ten mezinárodní. Obecní úřady s rozšířenou působností vydávají dva druhy v závislosti na mezinárodní dohodě, kterou daná země podepsala. Od ní se odvíjí i jejich platnost – na jeden nebo tři roky.

Cizinec předložil falešný pas Antarktidy, místo znaku přilepil obrázek tučňáka

Cestování po Česku

Platné (a hlavně nezapomenuté) doklady jsou nezbytností, i pokud během vícedenní dovolené nepřekročíte hranice Česka. Zákon sice již řadu let neukládá povinnost u sebe průkazy nosit, hodit se ale mohou například pro ubytování.

Elektronické doklady

Jednou z možností prokázání je aplikace eDoklady, jejíž výhodou je například poskytování jen nezbytně nutných informací.

Hotely i další ubytovací zařízení je musejí umět přijímat od ledna loňského roku. Dostupná je pro Android i iOS.

Platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) vyžadují například hotely, kterým zákon číslo 565/1990 o místních poplatcích ukládá povinnost evidovat všechny hosty.

Občanský ani jakýkoli jiný průkaz si však nesmějí nechat „do zástavy.“ Podle zákona je obdobný postup naopak přestupkem.

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Vondra po hádce opustil debatu stanice TA3. Tohle nemám zapotřebí, pronesl

Alexandr Vondra, Martin Kupka, Veronika Vrecionová a Ondřej Krutílek na tiskové...

Debata na slovenské stanici TA3 skončila pro účastníky i diváky poněkud nečekaně. V přímém přenosu se proměnila v ostrý názorový střet českého europoslance Alexandra Vondry (ODS) a kontroverzního...

OBRAZEM: Žádná chemie z drogerie, ale včelí vosk. Víme, jak se gruntuje na Hluboké

Pracovníci Státního zámku Hluboká se připravují na zahájení nadcházející...

První návštěvníci si už tu a tam prohlížejí zdobné zdi na nádvoří. Hlavní nápor však státní zámek Hluboká u Českých Budějovic teprve čeká. V současnosti je prioritou generální úklid, který památku...

19. března 2026

S občankou lze cestovat i mimo EU. Jaké doklady s sebou musí mít Češi na dovolené

O titul letiště s nejkrásnějšími výhledy během přistání se podle hodnocení...

Připravené doklady jsou základ dovolené bez stresu. Po většině Evropy stačí česká občanka i řidičák, mimo starý kontinent už budete zpravidla muset sáhnout po cestovním pasu. Část zemí také...

19. března 2026

Policie zadržela robota za obtěžování seniorky. V šoku skončila v nemocnici

Policie v Macau zadržela humanoidního robota, vyděsil seniorku na ulici

Na první pohled scéna jako z futuristického filmu. Humanoidní robot v čínském Macau se přiblížil k 70leté ženě tak blízko, že zpanikařila, začala křičet a nakonec skončila na vyšetření v nemocnici.

19. března 2026

Česko si polepšilo v žebříčku prosperity, v Evropě je už na osmém místě

Premium
ilustrační snímek

V letošním Indexu prosperity a finančního zdraví, který měří ekonomickou úspěšnost Česka a porovnává ji s ostatními evropskými zeměmi, dosáhla republika nejlepšího umístění za pět let. V mezinárodním...

19. března 2026

Souvětí a věty vedlejší. Máte v tom jasno? Otestujte se před přijímačkami, dokud je čas

Premium
ilustrační snímek

„Které zvíře je nejchytřejší?“ ptá se učitel. „Vlaštovka,“ odpoví Maruška, „na začátku školního roku totiž odlétá do teplých krajin.“ Ano, při řešení některých úloh by člověk kolikrát nejraději letěl...

19. března 2026

Spanilé cesty prezidentů po krajích. Zeman byl dražší, Pavel tají, na co dal miliony

Premium
Petr Pavel se během oficiální návštěvy Středočeského kraje zúčastnil...

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou ve středu zahájili dvoudenní návštěvu Středočeského kraje. V letošním roce jde už o třetí výjezd hradního páru do regionů. Jeho předchůdce Miloš Zeman býval za...

19. března 2026

A proč nevykopat Arabský průplav? Sypou se nápady, jak obeplout Hormuzský průliv

Premium
Tanker Callisto kotví v přístavu Sultan Qaboos, protože v Hormuzském průlivu...

V podstatě by stačilo málo. Jen udělat ze Spojených arabských emirátů rozdělené emiráty. Kdyby je přesekl kanál široký tak, aby jím mohly proplouvat supertankery, bylo by po starostech s Hormuzem....

19. března 2026

Terčem plynová pole, doplácí na to Irák. Izrael poprvé zaútočil na severu Íránu

Ropné pole Peškabir, které provozuje norská ropná a plynárenská společnost DNO...

Americké a izraelské údery ve středu podle Íránu zasáhly významnou oblast těžby plynu v Perském zálivu. Rozsah škod zatím není jasný. Útoky odsoudily Spojené arabské emiráty i Katar, jehož těžební...

18. března 2026  21:05,  aktualizováno 

Polsko zakáže dětem mobily na základních školách, většina lidí to podporuje

ilustrační snímek

Polsko od nového školního roku zakáže používání mobilních telefonů na základních školách, oznámila ve středu ministryně školství Barbara Nowacká. Uvedla, že zákaz projednala s premiérem Donaldem...

18. března 2026  22:27

Kdy se může Island stát členem EU. Jeho ministryně řekla datum

Islandská ministryně zahraničí Katrín Gunnarsdóttir (15. května 2025)

Island by se mohl stát členem Evropské unie v roce 2028. Ve středu to řekla ministryně zahraničí tohoto severského ostrovního státu. Země v Bruselu podepsala s EU dohodu o partnerství v oblasti...

18. března 2026  21:49

Na summit NATO jedu s Macinkou, počítá Babiš. Pavlovi nic neřekl

Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní...

Premiér Andrej Babiš (ANO) počítá s tím, že na letní summit Severoatlantické aliance (NATO) pojede on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Ve středu to sdělil České televizi. Dříve Babiš...

18. března 2026  19:32,  aktualizováno  20:25

„Blíží se éra Terminátora.“ Ukrajinci nám předvedli, jak zavřeli nebe nad Kyjevem

Premium
Kyjev, 11.03.2026 Pracoviště PVO, protivzdušné obrany, které se stará o...

Od našich zpravodajů na Ukrajině Ukrajina se za čtyři roky války stala lídrem v protivzdušné obraně. Při sestřelování ruských dronů dosahuje až devadesátiprocentní úspěšnosti, navíc s přijatelnými náklady. „V Perském zálivu za tři...

18. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.