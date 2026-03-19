Při cestách do zahraničí jsou platné doklady nezbytností, ne všude však potřebujete ty stejné – ve většině Evropy je základem úspěchu občanský průkaz, mimo ni už však bez cestovního pasu nepochodíte. Každý stát zároveň klade jiné podmínky, a ač český pas umožňuje cestování do desítek zemí bez víz, někde je před příjezdem potřeba registrace.
Doklady však nejsou nezbytností jen při zahraniční turistice, neobejdete se bez nich, ani pokud během vícedenní dovolené zůstanete v Česku, přestože už dávno neplatí povinnost nosit průkaz s sebou. Poradíme, jaké doklady jsou potřeba pro cestování u nás i v zahraničí a co všechno zkontrolovat v předstihu.
Evropa na občanský průkaz
Volný pohyb občanů mezi státy v Evropě zajišťuje Schengenský prostor – díky němu stačí na většině kontinentu k cestování občanka a odpadají i otravné hraniční kontroly. Cestovat tímhle způsobem jde téměř do všech zemí Evropské unie – vyjma Irska a Kypru – a také do Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska a na Island.
Turistika „na občanku“
Cestovat jen s občanským průkazem je možné i do řady dalších zemí i mimo Schengenský prostor, jen počítejte s kontrolou na hranicích:
Doklad musí mít i děti
Vlastní cestovní doklad potřebují i všechny děti mladší 15 let. Ani v Schengenu nebo do států umožňujících vstup na občanský průkaz nemohou cestovat pouze na občanku rodičů.
- Albánie
- Bosna a Hercegovina
- Černá Hora
- Gruzie
- Irsko
- Kosovo
- Kypr
- Makedonská republika
- Moldavská republika
- Republika srbská
V EU stačí obyčejný řidičák
Stejně jako si ve většině evropských zemí vystačíte s občankou, bude i pro řízení stačit český řidičský průkaz. Jen v Bosně a Hercegovině, Černé Hoře a Gruzii je k němu potřeba i mezinárodní řidičák dle Vídeňské úmluvy.
Ať už pojedete kamkoli, nezapomeňte ani na technický průkaz a zelenou kartu (osvědčení o pojištění). Oba dokumenty už sice díky elektronické databázi není povinné v Česku vozit s sebou, při cestách do zahraničí jsou však stále potřeba.
Mimo Evropu jen s pasem
Při cestách do států mimo Evropu – výjimkou je pouze část zámořských území evropských států – už je nezbytný i platný cestovní pas. Ten český už roky patří k „nejsilnějším“ na světě. Britská poradenská společnost Henley a Partners uvádí, že aktuálně umožňuje bez víza cestovat do 182 zemí. V některých však může pobyt podléhat ještě předchozí registraci a do dalších zemí lze cestovat jen s vízem.
ETA do Velké Británie
Před krátkodobým pobytem (do šesti měsíců) ve Velké Británii je pro turisty bez víza od loňského dubna povinná elektronická cestovní registrace (ETA). Podat ji musí všichni, včetně dětí.
Žádost přes online formulář či mobilní aplikaci pro Android a iOS vyjde na 16 liber, zhruba 450 Kč. Britské ministerstvo vnitra varuje před překupníky, kteří nabízejí registrace na podvodných webech za výrazně vyšší ceny.
Podání nenechte na poslední chvíli – vyřízení žádosti může trvat až tři dny. Dokument pak platí dva roky a pro opakované cesty, žádná z nich však nesmí překročit šest měsíců.
Jediná oficiální cesta pro žádost o ETU je tato stránka.
- Pouze s cestovním pasem: 182 zemí po celém světě (včetně zemí, v nichž stačí občanský průkaz)
- Registrace předem: například USA (ESTA) Kanada (eTA), Velká Británie (ETA)
- Vízum předem: například Austrálie, Čína a Indie, velká část zemí v Africe a na Blízkém východě
- Vízum při příletu: například Maledivy, Indonésie či Egypt (ten však umožňuje i vízum předem)
Jednotlivé státy mají odlišné postupy pro vydávání víz i lhůty, na které je vydávají. Některé je navíc turistům poskytují zdarma, jinde je podmínkou zaplacení poplatku. Pozor si dejte i na dodržení stanovené doby, v opačném případě hrozí tvrdé postihy.
Konkrétní podmínky pro cestování do jednotlivých zemí na svém webu uvádí ministerstvo zahraničních věcí. Resort při cestách do zahraničí, obzvlášť do zemí mimo EU, zároveň doporučuje dobrovolnou registraci do systému DROZD, jehož prostřednictvím turisty informuje například o krizových situacích.
Mezinárodní řidičský průkaz
Pro řízení v naprosté většině zemí mimo Evropskou unii je k českému řidičskému průkazu potřeba i ten mezinárodní. Obecní úřady s rozšířenou působností vydávají dva druhy v závislosti na mezinárodní dohodě, kterou daná země podepsala. Od ní se odvíjí i jejich platnost – na jeden nebo tři roky.
Cestování po Česku
Platné (a hlavně nezapomenuté) doklady jsou nezbytností, i pokud během vícedenní dovolené nepřekročíte hranice Česka. Zákon sice již řadu let neukládá povinnost u sebe průkazy nosit, hodit se ale mohou například pro ubytování.
Elektronické doklady
Jednou z možností prokázání je aplikace eDoklady, jejíž výhodou je například poskytování jen nezbytně nutných informací.
Hotely i další ubytovací zařízení je musejí umět přijímat od ledna loňského roku. Dostupná je pro Android i iOS.
Platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) vyžadují například hotely, kterým zákon číslo 565/1990 o místních poplatcích ukládá povinnost evidovat všechny hosty.
Občanský ani jakýkoli jiný průkaz si však nesmějí nechat „do zástavy.“ Podle zákona je obdobný postup naopak přestupkem.