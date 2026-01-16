S Hřibem už ani omylem. Portlík o cestě do vedení ODS i přístupu k Babišovi

Kromě celostátního vedení ODS bude Tomáš Portlík (ODS) usilovat i o pozici primátora hlavního města. (15. ledna 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Jiří Vachtl
  9:30
Do vedení ODS se hlásí starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. Plánuje, že bude krýt záda Martinu Kupkovi a od podzimu chce řídit i celé hlavní město. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvil také o budoucnosti koalice SPOLU, o případné spolupráci s hnutím ANO i roli své strany v opozici. „ODS má být v tuhle chvíli strážcem toho, že stát jde správným směrem,“ říká.

Na víkendovém kongresu ODS se ucházíte o pozici 1. místopředsedy a chcete krýt záda Martinu Kupkovi. S čím do toho jdete?
ODS je takový motor, který sice běží, ale potřebuje, abychom šlápli na plyn. Jak se doba mění, tak hledáme různá složitá řešení, ale přitom je celou dobu máme, akorát se jich nedržíme. Máme čtyři poděbradské artikuly (základní programové teze stanovené za Klausovy éry, pozn. red.), které jasně definují, jak se máme chovat. Stále platí, že chceme chránit svobodu a soukromí, nevytvářet dluhy a zároveň být solidární a nerezignovat na malý a efektivní stát. Ale ty artikuly jsou z roku 1998 a my žijeme ve 20. letech 21. století. Svět se změnil a na to je třeba reagovat. A proto přicházím s novodobými artikuly, které vycházejí z původních, ale jsou doplněny o další body, které podrobně představím na kongresu.

Myslím, že definovat Andreje Babiše jako čistokrevné zlo, je chyba. Je náš politický soupeř a my máme říkat, co umíme lépe a jak bychom to dělali jinak.

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

S Hřibem už ani omylem. Portlík o cestě do vedení ODS i přístupu k Babišovi

