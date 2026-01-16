Na víkendovém kongresu ODS se ucházíte o pozici 1. místopředsedy a chcete krýt záda Martinu Kupkovi. S čím do toho jdete?
ODS je takový motor, který sice běží, ale potřebuje, abychom šlápli na plyn. Jak se doba mění, tak hledáme různá složitá řešení, ale přitom je celou dobu máme, akorát se jich nedržíme. Máme čtyři poděbradské artikuly (základní programové teze stanovené za Klausovy éry, pozn. red.), které jasně definují, jak se máme chovat. Stále platí, že chceme chránit svobodu a soukromí, nevytvářet dluhy a zároveň být solidární a nerezignovat na malý a efektivní stát. Ale ty artikuly jsou z roku 1998 a my žijeme ve 20. letech 21. století. Svět se změnil a na to je třeba reagovat. A proto přicházím s novodobými artikuly, které vycházejí z původních, ale jsou doplněny o další body, které podrobně představím na kongresu.
Myslím, že definovat Andreje Babiše jako čistokrevné zlo, je chyba. Je náš politický soupeř a my máme říkat, co umíme lépe a jak bychom to dělali jinak.