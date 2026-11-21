„Je to veřejnoprávní služba, pojďme si definovat, jak má do budoucna vypadat. Ona bude také čelit změně na internetu a všech těchto platformách. Má být kontrolovaná Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ)?“ uvedl v pořadu TV NOVA Za pět minut dvanáct Kuba s tím, že debata by se měla týkat také toho, na jak dlouho dopředu budou veřejnoprávní média znát svůj rozpočet.
„Musí být nějaká institucionální pojistka, že to nezmění jen jenom jeden Parlament, jedna většina, ale že je tam pojistka například v podobě Senátu. Pojďme se bavit o konkrétních věcech,“ dodal s tím, že dohady Česko jen blokují.
Podle Mračkové Vildumetzové návrh čeká druhé čtení a poslanci budou mít možnost předkládat pozměňovací návrhy. „Ten zákon je v Poslanecké sněmovně od června, ani já jsem nevěděla, že tento bod bude zařazen v ten den,“ uvedla.
Dodala, že kontrolu NKÚ nad veřejnoprávními médii senátoři navrhovali již v prosinci 2025. „Pořád jsou nějaké informace, ale my je nemůžeme potvrdit, nebo ověřit. Potřebujeme ale, aby tam šel NKÚ. Nechápu, proč se tomu pořád všichni brání,“ řekla a vyzvala lidoveckého předsedu Jana Grolicha, aby jeho poslanci podpořili kontrolu NKÚ v ČT a ČRo.
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Podle Grolicha je to poloviční debata. „Berete České televizi téměř miliardu a Českému rozhlasu 400 milionů. To není o tom, že se nejdříve zruší poplatky, potom se začnou brát peníze, které mají vliv na obsah. Vy to financování berete zároveň s obsahem,“ reagoval na senátorku Vildumetzovou.
V jednom kroku podle něj vláda významně obsahově ovlivní podobu ČT a ČRo. Vládě vyčetl, že chce po institucích extrémní šetření, přitom sama neumí nakládat s vlastním státním rozpočtem. „Pan premiér jasně řekl, že je to jedna z věcí, o které se bude jednat, o tom jaké budou ty finanční prostředky,“ reagovala senátorka na to, jak bude vypadat financování veřejnoprávních médií.
„Tato debata zase ukazuje, jak jsme zamčení v blocích. Vláda ANO tady nějakou dobu byla. NKÚ tam mohlo být už 10 let,“ reagoval Kuba.
Kritizoval také skutečnost, že řada poslanců ani nevěděla, že se o návrhu bude hlasovat. „To je jedna z věcí, která přivedla lidi na Letnou. Opakovaně říkám, vraťme se k normální politice a pojďme řešit budoucnost České republiky,“ doplnil.
Vildumetzová reagovala tím, že by jí zajímalo, zda si lidovci nebo Naše Česko dá do svého programu v příštích volbách znovuzavedení koncesionářských poplatků.
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Podle senátora Grolicha vládní představitelé nepochopili, že protest lidí na Letné nebyl jen kvůli samotnému rušení poplatků. „Tím procesem, jakým to děláte vám nikdo nevěří, že to myslíte dobře,“ vysvětloval. Kritizoval také premiéra Andreje Babiše, kterého lídři opozičních stran vybízeli ke schůzce ohledně koncesionářských poplatků. Od premiéra nedostali žádnou odpověď.
„Debata má probíhat na půdě Poslanecké sněmovny, jsou tam od toho orgány, jako například mediální výbor,“ řekla Vildumetzová.
Hejtman Kuba v debatě také vysvětloval, proč jihočeský kraj poslal na oslavy 17. listopadu organizaci Díky, že můžeme finanční podporu. Spolku totiž ministerstvo kultury zamítlo udělení dotací. Kromě krajů se na oslavy složili také občané prostřednictvím sbírky.
„Odmítám, aby v Česku rozhodoval o tom, jak se bude slavit státní svátek nějaký úředník podle toho, jak kdo splnil nebo nesplnil dotační podmínky. Tak tam neseď, to nemusíš být ministr. Já chci politiky, kteří rozhodují a proto jsme chtěli dát najevo, že je to svátek i pro jihočechy a všechny, kteří žijí v této republice,“ objasňoval.
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Reagoval také na slova Tomia Okamury, který uvedl, že veřejnoprávní média nesleduje, proto neví, proč by to měl platit. „Ti lidé to ale zaplatí tak jako tak, tak jim nelžete. Já také v Českých Budějovicích nevyužívám MHD, ale platí se i z mých daní a nikdy bych si netroufl říct, že se na to moje daně nemají používat,“ doplnil Kuba.