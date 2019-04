Terorista z Rýmařova. Za výbuchem na radnici mohou být sousedské spory

„Ve čtvrtek sem přišel ten opilec a řval tady na nás přes plot, že nám zapálí barák, že nás podřeže a já že jsem ku.va. Jeho otec na mě před několika lety řval, že nás podřeže motorovou pilou. Teď už jsem měla opravdu strach a zavolala jsem policajty,“ vypráví Božena Š. o sporu, který má se sousedy o pár metrů zahrady.

Právě její soused Karel J. z Rýmařova v úterý večer přišel na místní radnici a odpálil zde výbušninu. Detonace byla tak silná, že vysklila okna ve třech patrech budovy a vyrazila z pantů desatery zamčené dveře a povalila je na zem.

Policie podezřelého Karla J. vzápětí zadržela v hospodě u nádraží a nejpozději dnes jej v souvislosti s výbuchem pravděpodobně obviní. „Byla to ohromná rána, jako když tam někdo hodí granát. Rozlítla se okna, řinčelo sklo a z horních pater se vyvalil obrovský dým,“ popisuje řezník, který má svůj obchod přímo naproti vchodu do radnice.

Výbuch otřásl náměstím ve tři čtvrtě na pět odpoledne. V té době už v budově byli jen tři lidé – uklízečka a dva počítačoví technici. Lidé v osmitisícovém městě teď přemýšlejí, proč se vůbec incident stal. Vysvětlení je pravděpodobně právě ve sporu Boženy Š. s rodinou Karla J.

„Policajti, kteří v ten čtvrtek přijeli, vše sepsali a řekli, že to bude řešit přestupková komise města,“ popisuje Božena Š. Sousedé se už patnáct let navzájem obviňují, kdo koho terorizuje a kdo koho vlastně připravil o kus pozemku.

„Zabrali nám ho a ještě nám dělají peklo, ta ženská po mně střílí ze vzduchovky,“ tvrdí otec Karla J. Také podle něj mohl spor být příčinou synova úterního jednání. „Mohl to takto řešit, furt tu byla policie a nic se nevyřešilo. Ale říkám si, že kluk by nebyl schopen vyrobit nálož, výbušninu, o nic takového se nezajímal,“ říká.

Jeho syn však pracoval v černouhelném dole na Frýdecko-Místecku, kde se trhavina používá. „Ale jako zámečník, k výbušnině se nedostal,“ oponuje otec. Rodina Karla J. má špatnou pověst i mezi dalšími sousedy v nejbližším okolí.



„Se mnou se hádali kvůli posečené trávě, kterou jsem si dávala na kompost na svém pozemku. Pořád si někoho natáčejí, fotí, udávají na policii a stěžují si,“ říká další sousedka, jež bydlí za potokem, který mezi jejich domy teče. Matka podezřelého muže si včera fotila a natáčela i automobil reportérů MF DNES a jejich debatu se sousedy.

Rýmařovští úředníci byli tou dobou už dvě hodiny doma. V budově radnice na náměstí Míru byli v úterý před pátou odpoledne už jen čtyři lidé, dva počítačoví technici a dvě uklízečky. Čtvrt hodiny před pátou vyšla jedna z uklízečka ven a mířila na poštu. Před vchodem minula muže, který vcházel do budovy radnice.

Krátce nato na náměstí zazněla detonace. Muž donesl na radnici bombu, položil ji na chodbu v přízemí u dveří na podatelnu, aktivoval a utekl. „Časová prodleva do výbuchu byla jen pár sekund,“ řekla místostarostka Lenka Vavřičková. Uklízečka se vrátit nestihla, uvnitř ale zůstala její kolegyně a oba technici. Uklízečka bezprostředně blízko bomby, technici v horním patře budovy.

Exploze rázem pokryla náměstí střepy z oken, některé vytrhla z rámů. A nejen ty. Výbuch byl tak silný, že pod jeho náporem se vyvalily i dveře kanceláří.

„Poškodil asi deset dveří, tlaková vlna je vyrazila z pantů. Dveře ležely na zemi,“ řekl starosta Rýmařova Luděk Šimko. „Ty, které se otevírají dovnitř, výbuch zatlačil a zůstaly neponičené. Vyraženy byly ty, které se otevírají vně,“ dodal. Podle informací MF DNES však nebyly rozštípány, tedy bomba neměla tříštivý účinek.

V budově rýmařovské radnice je podatelna, kanceláře, ve kterých se vyměňují občanky a pasy, matrika, kanceláře starosty, místostarosty a tajemníka, odbor financí, školství a informatiky. Kancelář starosty v prvním nadzemním patře, včetně dveří a oken, ale zůstala netknutá.

„Nedokážu si vysvětlit, proč se to stalo,“ řekl Šimko. „Lehčích sporů, nebo lidí, kterým se něco nelíbí, je plno, to si nebudeme nalhávat, ale nenapadá mě nikdo, kdo by udělal takový čin,“ dodal s tím, že radnice ani on sám neměl žádný hlubší spor s některým z místních obyvatel.