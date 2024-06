VIDEA TÝDNE: Nehoda rychlíku, zkáza na Přerovsku a Bidenova proměna

Rychlík z Prahy, který se srazil na Slovensku s autobusem, jel po koleji, která byla pro vlakovou dopravu uzavřena. Řekl to slovenský ministr dopravy Jozef Ráž. Podle svědků nefungovala světelná signalizace a závory, které se navíc na tomto přejezdu často opravovaly. Při havárii zemřelo sedm lidí. Pro pozůstalé a zraněné vznikla finanční sbírka.

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Řidička, která po konfliktu s cyklistou Václavem Socherem před dvěma lety zemřela v nemocnici, si svá těžká zranění musela způsobit jinde a jinak. Taková je obhajoba obžalovaného cyklisty, který poprvé vypovídal před soudem. Zde se označil nikoliv za viníka, ale za oběť. Při výpovědi popřel podstatnou část obžaloby a vylíčil naprosto jiný příběh, v němž se stal cílem útoku on sám. Socherovi hrozí tříletá podmínka s odkladem na 5 let.

Bezmocně přihlíželi obyvatelé z Šišmy na Přerovsku průtrži mračen, která během chvilky vedla k přívalové vlně, jež obec zpustošila. Potůček Šišemka se zvedl až o čtyři metry a bral s sebou vše, co měl v cestě. Po třech desítkách let tak ožily nepříjemné vzpomínky, neboť někteří z nich se do Šišmy přestěhovali z Troubek, symbolu povodní roku 1997.

Americký prezident Joe Biden překvapil proměnou, kdy po neslaně nemastném výkonu v duelu s exprezidentem Donaldem Trumpem sršel druhý den nečekanou energií na předvolebním shromáždění v Raleigh v Severní Karolíně. Otázkou je, zda nevznikly už s ohledem na vyhlídky na jeho znovuzvolení příliš velké škody.

Vznikl v sedmdesátých letech jako cvičné a sportovní letadlo, dnes ale Jakovlev Jak-52 plní nad Ukrajinou ostré bojové mise. Na Telegramu se od jara objevují videa, jak posádka letounu sestřeluje ruské výzvědné drony dvouhlavňovou brokovnicí.