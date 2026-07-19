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Rychlé svaly i smrt. Spotřeba steroidů v Česku vzrostla za deset let sedminásobně

Kamila Bendová
  18:00
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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Být silnější, rychlejší, mít hezčí postavu. Kult fitness a obliba zápasníků v bojových show motivuje zejména muže obstarávat si osvalené tělo „zkratkou“, a to pomocí dopingu. Nejvíce oblíbená je kúra anabolickými steroidy. I přes závažná zdravotní rizika jejich spotřeba v Česku vytrvale roste.

Tyto syntetické látky na bázi mužského pohlavního hormonu testosteronu sloužící k budování svalů jsou vázané na lékařský předpis. V kontrolovaných dávkách se používají k léčbě specifických diagnóz, jako je hypogonadismus (nedostatek testosteronu), těžká podvýživa, svalová atrofie při onkologických onemocněních nebo AIDS, a při léčbě některých typů anémie.

Největší problém je, že anabolika se stala hitem i mezi mladistvými. Zejména sociální síť TikTok je plná videí, ve kterých nezletilí přiznávají užívání steroidů. Výjimkou nejsou ani třináctiletí uživatelé.

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