Tyto syntetické látky na bázi mužského pohlavního hormonu testosteronu sloužící k budování svalů jsou vázané na lékařský předpis. V kontrolovaných dávkách se používají k léčbě specifických diagnóz, jako je hypogonadismus (nedostatek testosteronu), těžká podvýživa, svalová atrofie při onkologických onemocněních nebo AIDS, a při léčbě některých typů anémie.
Největší problém je, že anabolika se stala hitem i mezi mladistvými. Zejména sociální síť TikTok je plná videí, ve kterých nezletilí přiznávají užívání steroidů. Výjimkou nejsou ani třináctiletí uživatelé.