S Rychlými šípy do Stínadel. Už tento pátek na pražském Starém Městě

Tajemství se neprozrazují a záhady neodhalují. A zejména ty, které provázejí čtvrť Stínadla. Tu vytvořil spisovatel Jaroslav Foglar jako dějiště svých románů o klubu Rychlých šípů a partě Vontů. Přesto slibuje Skautská nadace Jaroslava Foglara, která spisovatelovu pozůstalost spravuje, udělat výjimku a některá tajemství mimořádně aspoň poodhalit.
Do tajemné atmosféry Foglarových příběhů se mohou všichni jeho fanoušci ponořit v pátek 7. listopadu od 16 hodin v Pražské křižovatce – kostele sv. Anny na pražském Starém Městě. „Přijďte s rodinou, jako fanoušci Foglarových příběhů nebo nadšenci deskových her a zažijte dobrodružství, které baví generace,“ zve Nadace.

Budete si moct zahrát novou deskovou hru Stínadla, v okolí kostela bude připravena velká poznávačka, odehraje se autogramiáda autorů spojených s Foglarovým dílem nebo se uskuteční finále mistrovství ve vyjímání ježka z klece - Memoriál Jana Tleskače. Nadace tam pokřtí 12. vydání knihy Záhada hlavolamu, která právě vychází s ilustracemi Marko Čermáka.

Kostel svaté Anny nebyl jako místo akce vybrán náhodou. Ve 30. letech minulého století Foglar pracoval jako úředník ve velkoobchodu s papírem Oskar Stein. Kanceláře mají jen přes ulici od podnikového skladu umístěného do odsvěceného kostela sv. Anny, dnes Pražské křižovatky.

Je jisté, že spisovatel do těchto prostor chodil a musel ji mít v hlavě při psaní Záhady hlavolamu, ale opět „neprozradil nic, co věděl“, stejně jako jeho Vontové. „My vám zkusíme další tajemství poodhalit 7. listopadu právě v Pražské křižovatce, na akci určené široké veřejnosti k 85. výročí vzniku stínadelských románů,“ slibuje Roman Šantora z Nadace.

„Vždycky je přitažlivé jenom to, co neznáme“ odpovídal Foglar svým čtenářům, kteří mu dlouhá desetiletí kladli stále stejné otázky. Kde jsou Stínadla? Odkud se vzal ježek v kleci? A odkud Jan Tleskač? Existují Rychlé šípy? Většinu odpovědí si podle Šantory odnesl Foglar s sebou do hrobu. Ale na základě jeho života, dochovaných dokumentů a zjištění badatelů bude Skautská nadace J. Foglara některá tajemství odkrývat.

Spisovatel podle Šantory mnohokrát přiznal své okouzlení ze staré Prahy, jejích uliček, věžiček a zákoutí. Navíc jimi ve 20. a 30. letech minulého století denně procházel do zaměstnání i do kluboven jeho 2. skautského oddílu. Na druhou stranu v roce 1944 hledá inspiraci pro pokračování Záhady hlavolamu v jeho oblíbených koutech Vršovic, které se Stínadly nespojujeme. Nezbývá tedy podle Šantory než přijmout Jestřábovo konstatování: „Mám v hlavě obrovskou mozaiku nejrůznějších událostí, příběhů, zážitků a vyprávění, z nich pak sestavuji kamínek po kamínku osudy svých hrdinů.

S Rychlými šípy do Stínadel. Už tento pátek na pražském Starém Městě

