Tropické teploty kolem třiceti stupňů lákají celý týden nedočkavce k vodě. Jedním z nich je i pan Ctirad. Do Písníku, jedné z pískoven nedaleko Velkého Oseka, chodí v sezóně pravidelně. „Letos jsem tady poprvé, je tu čistá voda a zatím tu nejsou lidi,“ pochvaluje si.
Na nedaleké známější pískovně Hradišťko u Veltrub už je lidí o něco víc. Pravidelně tam zajíždí také hygiena. Loni tu provedla odběr a kontrolu osmkrát, letos tu byla poprvé před týdnem. Pokaždé byla voda vhodná ke koupání.
V letošní sezóně bude třeba ve Středočeském kraji hygienou sledováno a kontrolováno celkem 44 přírodních koupališť. Různých rybníků, pískoven nebo nádrží, kam se lidé chodí koupat je ale mnohem víc.
Aktuální výsledky kontrol ukazují, že většina sledovaných přírodních koupališť je zatím bez závažných problémů, přesto odborníci varují, že během léta může kvůli vysokým teplotám, nedostatku vody a živinám ve vodě docházet k rozvoji řas a sinic. Tomu napomáhá i panující extrémní sucho.
Příkladem může být třeba oblíbené „jihočeské moře“, na Lipně už teď hygienici upozorňují na zhoršenou kvalitu vody, v přehradě které je kvůli suchu naplněna jen an zhruba 70 procent. A dokonce i na začátku lednu zdokumentovalo Biologické centrum Akademie věd neobvyklý přírodní jev – výskytu takzvaného zeleného ledu, způsobeného vysokou koncentrací sinic.
Kvalita vody se bude kvůli suchu zhoršovat
Odborníci přitom v současné době varují před koupáním v neznámých vodách – víc než jiné roky. Kvůli slabé zimě je řada rybníků a nádrží hluboko pod běžným stavem, to může znamenat, že se voda rychleji prohřeje a bude v ní více řas a sinic. A nakonec, že nebude vhodná ke koupání.
„Ne každá zelená voda automaticky znamená přemnožení toxických sinic. Ve vodě se běžně vyskytují také řasy, které jsou přirozenou součástí vodních ekosystémů,“ popisuje Eliška Maršálková z Botanického ústavu Akademie věd ČR. Přesto je podle ní dobré být obezřetný a sledovat aktuální informace hygieniků i stav vody přímo na místě, nebo předem na stránkách hygienických stanic zvaných Koupací vody.
Sinice (cyanobakterie) mohou totiž za určitých podmínek produkovat látky, které mohou způsobit podráždění pokožky, očí nebo zažívací obtíže. Citlivější bývají zejména malé děti, alergici nebo lidé s oslabenou imunitou. Riziko obvykle roste během dlouhodobých veder a při přemnožení takzvaného vodního květu.
Podle Maršálkové se dá problémová voda poznat poměrně lehce. Pomůže jednoduché pravidlo: pokud po vstupu do vody po kolena nevidíte na své nohy, je lepší koupání zvážit. Typickým znakem sinic bývá také zelený povlak nebo drobné částečky připomínající zelenou krupici či nasekané jehličí na hladině vody.
„Řasy i sinice reagují velmi rychle na změny prostředí, zejména na teplotu a množství živin ve vodě. V posledních letech proto pozorujeme častější a intenzivnější rozvoj vodních květů. Nejde ale o důvod vzdát se koupání v přírodě — spíše o důvod sledovat aktuální informace a používat zdravý rozum,“ doplňuje Maršálková.
Odborníci doporučují sledovat informace krajských hygienických stanic, nevstupovat do vody s viditelným vodním květem a po koupání se osprchovat čistou vodou. Aktuální informace o kvalitě vody zveřejňují Krajské hygienické stanice. Sledujte také, zda nejsou na březích výstražné tabule, nebo se informujte na okresních a městských hygienických stanicích.
Vědci varují před oteplováním vody v nádržích
Na nebezpečí oteplování povrchových vod v českých nádržích upozorňují i vědci. Voda totiž za za posledních 30 let oteplila téměř o dva stupně. Vyplývá to ze studie hydrobiologů z Biologického centra Akademie věd ČR, kteří spolupracovali s podniky Povodí Labe, Moravy a Vltavy. Podle vědců může právě oteplení vést k častějšímu a intenzivnějšímu výskytu vodních květů sinic – a ovlivnit tak kvalitu vody, biodiverzitu i hospodaření s vodními nádržemi.
Výzkum vychází z denního sledování 31 nádrží po celé České republice v letech 1991 až 2021. Výsledky ukázaly, že ve většině nádrží dochází k oteplování povrchové vody v průměru o 0,59 stupňů Celsia za dekádu. Zatímco v roce 1991 průměrná teplota vody dosahovala necelých deseti stupňů Celsia, v roce 2020 činila zhruba 11,5 stupně, vyplývá ze studie. Letní teploty vody vzrostly mezi roky 1991 a 2021 o více než dva stupně Celsia.