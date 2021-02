Olovo neškodí, bouří se čeští rybáři kvůli chystanému evropskému zákazu

Nikde v Česku nebylo prokázáno zvýšení jeho koncentrace v organismech kvůli sportovnímu rybolovu, přestože je v některých revírech používané 150 let, sdělil v reakci na evropskou přípravu k plošnému zákazu používání olova za Český rybářský svaz Pavel Vrána.

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) tento týden na žádost komise po zhodnocení jeho zdravotních rizik doporučila úplně zakázat prodej a používání olověných nábojů a rybářských olůvek. Zákaz dosud platí pouze pro okolí mokřadů a vzhledem k velkému odporu myslivců či rybářů se o návrhu dají v příštích měsících čekat dlouhé debaty.

„Jde o další zakázku z dílny EU, o kterou nikdo z nás nestál, ale kterou si zaplatíme z našich daní. Místo toho, abychom řešili podstatné problémy, které skutečně trápí naší vodu a přírodu obecně, jako je zatížení povrchových i podzemních vod pesticidy, látkami hormonální povahy, nebo lokálně specifickými polutanty, zabývá se ECHA olovem,“ odmítá návrh agentury Vrána.

Alternativy k olovu pak podle něj mají více negativních vlivů na přírodu. „Jestliže jsme kdykoliv v minulosti měli problémy s olovem, jednalo se o difúzní zatížení olovem - mikročásticemi, které pocházely z výfukových zplodin automobilů - tetraethylolovo se přidávalo jako antidetonační přípravek do olovnatého benzinu,“ dodal.

Strašení otrávenými dětmi a ptáky je pak podle něj účelová mediální bublina, která má vyvolat hysterii a získat podporu pro návrh. „Zamyslete se, kolik olověných kulek zůstalo v krajině po každé bitvě - leží zde dodnes a na těch místech jsou orná pole. Kdyby to bylo tak, jak to líčí ECHA, sklízeli bychom zde po staletí pšenici s pětikilovými klasy plnými olova. Ale nic takového se prostě neděje, dokonce zde ani nejsou zvýšené hodnoty olova,“ doplnil.

Podle Zdechovského je návrh nesmysl

Podle europoslance Zdechovského je samotný návrh směrnice „totální blbostí a nonsensem“. „Evropská komise přestala mít kritické myšlení,“ řekl v reakci europoslanec. Návrh agentury ECHA je podle něj nelogický a ničím neopodstatněný. U olova využívaného v rybářských olůvkách podle něj nikdy nebylo prokázáno, že by mělo špatný vliv na životní prostředí .“A už vůbec ne na člověka,“ dodal.

Samotná komise si podle něj nyní začala uvědomovat, že řada argumentů je „přifouknutá“. Věci typu zákaz držení olověných nábojů jsou podle něj nekontrolovatelné. Proto podle něj komise zapracovala pětileté přechodné období, dává tak částečně „zpátečku“.

Unijní agentura posuzující škodlivost chemických látek dospěla k závěru, že s ohledem na negativní dopad na přírodu i lidské zdraví je na místě celoplošný zákaz. Podle ECHA hrozí kvůli olovu každý rok otrava až 127 milionů ptáků. Konzumace masa zvířat ulovených za pomoci olověných střel může ohrožovat zdravý vývoj až milionu dětí, soudí rovněž agentura.

Podle návrhu by měly být po přechodném období trvajícím až pět let zakázány veškeré olověné střely používané v přírodě, stejně jako rybářská olůvka. Výjimku by mohli dostat za splnění přísných podmínek sportovní střelci. Zákaz se také netýká munice využívané armádou či policií.