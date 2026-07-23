„Jezdíme sem už roky, že bychom něco porušovali, vůbec netušíme. Vždy se snažíme po sobě uklidit, oheň rozdělávat jen v kotlíku,“ říká Jaroslav Vršek z Prahy, jeden z rybářů na Orlíku.
Policisté nyní kontrolují rybáře často nejen na Orlíku a Slapech, ale i na Hracholuskách, Lipně, nádrži Les Království, Rozkoši či Nových Mlýnech i na řekách Vltavě, Labi, Berounce, Moravě, Dyji či Ohři. Jen na Hracholuskách o uplynulém víkendu zkontrolovali 170 rybářů. „I kempování či bivakování jako takové je vždy předmětem kontroly,“ řekla redakci iDNES.cz mluvčí plzeňské policie Eva Červenková.
Rybáři přijedou na břehy často i třeba na týden s celou rodinou, rybaří, kempují, zanechávají tam odpadky, které musíme uklízet, budují ohniště nebo různá posezení.