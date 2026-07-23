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Policie „jde“ po rybářích kempujících u vody. Ti často netuší, že porušují vyhlášku

Václav Janouš
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Se stanem na ryby. Několikadenní pobyt u vody se může prodražit o několikatisícovou pokutu. | foto: Shutterstock

Na břehu Orlické přehrady u Bukovanské zátoky sedí na břehu tři rybáři. Mají tu rozložené prostorné stany, rybářské židličky, provizorní ohniště. Vyrazili na tři dny na ryby. Jenže právě to se nesmí: podle zákona nelegálně kempují a mohou za to dostat od policie pokutu na místě až deset tisíc korun. Právě proto, že takto tábořících rybářů přibývá a zůstává po nich často i nepořádek, policie na přehradách začala s rybářskou stráží kempování kontrolovat. Pokut jen za letošní léto už padly desítky.

„Jezdíme sem už roky, že bychom něco porušovali, vůbec netušíme. Vždy se snažíme po sobě uklidit, oheň rozdělávat jen v kotlíku,“ říká Jaroslav Vršek z Prahy, jeden z rybářů na Orlíku.

Policisté nyní kontrolují rybáře často nejen na Orlíku a Slapech, ale i na Hracholuskách, Lipně, nádrži Les Království, Rozkoši či Nových Mlýnech i na řekách Vltavě, Labi, Berounce, Moravě, Dyji či Ohři. Jen na Hracholuskách o uplynulém víkendu zkontrolovali 170 rybářů. „I kempování či bivakování jako takové je vždy předmětem kontroly,“ řekla redakci iDNES.cz mluvčí plzeňské policie Eva Červenková.

Rybáři přijedou na břehy často i třeba na týden s celou rodinou, rybaří, kempují, zanechávají tam odpadky, které musíme uklízet, budují ohniště nebo různá posezení.

Pavlína Mertlmluvčí Povodí Vltavy

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