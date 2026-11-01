Rozhodnutí o návratu ruských hokejistů mi přijde nešťastné, říká Nacher z ANO

Ihned po rozhodnutí napsal ministr sportu, prevence a zdraví Boris Šťastný (Motoristé sobě) dopis jak prezidentovi arbitráže, tak i zástupcům IIHF a českého hokejového svazu. Šťastný proti rozhodnutí podal protest a uvedl, že nesouhlasí s účastí Ruska na mistrovství světa, zatímco nadále útočí na Ukrajinu. Jako nejzazší kompromis vidí účast ruských a běloruských hokejistů bez jejich vlajky a hymny.
S jeho názorem však nesouhlasí koaliční partneři z SPD. Podle předsedy Tomia Okamury by neměli být ruští sportovci trestáni za činy jejich vlády a podpořil by jejich návrat. K možným restrikcím se zatím nevyjádřil nikdo z vládních zástupců hnutí ANO, včetně premiéra Andreje Babiše.
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„Pro mě je rozhodnutí nesrozumitelné a nešťastné. Ovlivní to mistrovství světa z hlediska bezpečnosti a možné účasti některých účastníků. Nejsem člen vlády, říkám svůj názor. Velmi bude záležet na přístupu jednotlivých zemí. Může se také stát, že by polovina zemí odmítla přijet na mistrovství světa,“ míní místopředseda Sněmovny Nacher, který to řekl v pořadu Partie na CNN Prima News.
I další politici se v debatě shodli. Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba je případná účast Rusů nechutná. „Přijde mi krajně nechutné, aby ruští sportovci mohli dorazit a sportovat v naší zemi. Musíme udělat vše pro to, aby toto rozhodnutí bylo zvráceno,“ uvedl.
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Podle poslance Motoristů Filipa Turka bychom neměli měřit dvojím metrem. „Politika do sportu nepatří, politická gesta ano. Bohužel Ruskem bylo několikrát porušeno olympijské příměří, což ale porušuje i USA. Nechci, aby tu hrála ruská hymna a vlály tu ruské vlajky. Vadí mi ale, že u některých se to toleruje a u některých ne. Války jsou i všude jinde,“ řekl v debatě s tím, že názor Šťastného nesdílí, ale rozumí mu.
Rusko chybí v soutěžích IIHF od roku 2022, kdy spustilo invazi na Ukrajinu. Na tu agresor útočí již pátým rokem. Paradoxní je, že při návratu na dospělé mistrovství světa je možné, že Rusko nahradí právě ukrajinské sportovce, kteří si letos vybojovali postup na mistrovství světa.
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Ten nyní dává Rusům možnost vrátit se do turnajů v roce 2027, kam spadá i mistrovství světa dvacítek, které se uskuteční na přelomu roku v Kanadě.