Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Rozhodnutí o návratu ruských hokejistů mi přijde nešťastné, říká Nacher z ANO

Autor:
  12:35
Mezinárodní sportovní arbitráž v pátek nečekaně rozhodla o návratu ruských a běloruských hokejistů do soutěží pod hlavičkou Mezinárodní hokejové federace IIHF. Objevit by se mohlo Rusko již na mistrovství světa hokejistek do 18 let v Ostravě v lednu. „Pro mě je rozhodnutí nesrozumitelné a nešťastné. Ovlivní to mistrovství světa z hlediska bezpečnosti,“ řekl místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO).
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO). (3. července 2026)
Hostem pořadu Rozstřel je poslanec za ANO Patrik Nacher. Pořad moderuje Jiří Vachtl.
Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku Patrik Nacher (ANO). (14. července 2026)
Jednání Poslanecké sněmovny. Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Taťána Malá (ANO), Patrik Nacher (ANO), Jan Bartošek (KDU-ČSL). (8. července 2026)
24 fotografií

Ihned po rozhodnutí napsal ministr sportu, prevence a zdraví Boris Šťastný (Motoristé sobě) dopis jak prezidentovi arbitráže, tak i zástupcům IIHF a českého hokejového svazu. Šťastný proti rozhodnutí podal protest a uvedl, že nesouhlasí s účastí Ruska na mistrovství světa, zatímco nadále útočí na Ukrajinu. Jako nejzazší kompromis vidí účast ruských a běloruských hokejistů bez jejich vlajky a hymny.

S jeho názorem však nesouhlasí koaliční partneři z SPD. Podle předsedy Tomia Okamury by neměli být ruští sportovci trestáni za činy jejich vlády a podpořil by jejich návrat. K možným restrikcím se zatím nevyjádřil nikdo z vládních zástupců hnutí ANO, včetně premiéra Andreje Babiše.

Šťastný o ruských hokejistech: Start bez vlajky a hymny je maximální kompromis

„Pro mě je rozhodnutí nesrozumitelné a nešťastné. Ovlivní to mistrovství světa z hlediska bezpečnosti a možné účasti některých účastníků. Nejsem člen vlády, říkám svůj názor. Velmi bude záležet na přístupu jednotlivých zemí. Může se také stát, že by polovina zemí odmítla přijet na mistrovství světa,“ míní místopředseda Sněmovny Nacher, který to řekl v pořadu Partie na CNN Prima News.

I další politici se v debatě shodli. Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba je případná účast Rusů nechutná. „Přijde mi krajně nechutné, aby ruští sportovci mohli dorazit a sportovat v naší zemi. Musíme udělat vše pro to, aby toto rozhodnutí bylo zvráceno,“ uvedl.

Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž

Podle poslance Motoristů Filipa Turka bychom neměli měřit dvojím metrem. „Politika do sportu nepatří, politická gesta ano. Bohužel Ruskem bylo několikrát porušeno olympijské příměří, což ale porušuje i USA. Nechci, aby tu hrála ruská hymna a vlály tu ruské vlajky. Vadí mi ale, že u některých se to toleruje a u některých ne. Války jsou i všude jinde,“ řekl v debatě s tím, že názor Šťastného nesdílí, ale rozumí mu.

Rusko chybí v soutěžích IIHF od roku 2022, kdy spustilo invazi na Ukrajinu. Na tu agresor útočí již pátým rokem. Paradoxní je, že při návratu na dospělé mistrovství světa je možné, že Rusko nahradí právě ukrajinské sportovce, kteří si letos vybojovali postup na mistrovství světa.

Nepříjemné překvapení, reagují Češi na návrat Rusů na šampionáty. Bouří se i další

Rusové kromě světových šampionátů přišli také o letošní olympijské hry, vůči čtyři roky trvajícímu zákazu se opakovaně ohrazovali. A když ani v tomto roce neuspěli, obrátili se na CAS.

Ten nyní dává Rusům možnost vrátit se do turnajů v roce 2027, kam spadá i mistrovství světa dvacítek, které se uskuteční na přelomu roku v Kanadě.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?

János Bán slaví sedmdesátiny, pro včechny je navždy Otík

Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...

OBRAZEM: Vřelá přivítání a pouze jeden exprezident. Politici se potkali na Hradě

Bývalý premiér Mirek Topolánek s europoslancem Alexandrem Vondrou na předávání...

Vladislavský sál Pražského hradu se 28. října krátce před 20. hodinou naplnil hosty. Na slavnostní ceremoniál, při němž prezident Petr Pavel u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa...

Město, kde lidé jedí trávu. Fotograf pronikl do rozbombardovaných Olešek

V Oleškách zavládl první den humanitárního příměří. Město na levém břehu Dněpru...

Dobré zprávy z Ukrajiny. V okupovaných Oleškách už třetí den vládne humanitární příměří. Město na levém břehu Dněpru je téměř pět let pod kontrolou ruské armády a situace posledních asi dvou tisíc...

Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná

Tisíce lidí demonstrovaly na pražském Staroměstském náměstí proti zrušení...

Tisíce lidí se shromáždily na pražském Staroměstském náměstí, aby protestovaly proti vládnímu záměru zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Máme toho dost“ či „svobodu“ skandovaly davy. Demonstraci...

Tragická srážka rychlovlaků ve Španělsku: 68 mrtvých. Nehodu způsobila chyba dispečinku

Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v...

Srážka dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku si vyžádala 68 obětí a 107 hospitalizovaných zraněných, z nichž 18 je v kritickém stavu. K nehodě došlo na klíčové trati spojující hlavní...

Přichází výhrůžky smrtí, píšou i dětem. Sněmovna byla krok od rvačky, líčí Šťastný

Mezi novináře ve volebním štábu Motoristů jako první přišel lídr pražské...

Vulgarity, organizované výhrůžky i poslanci posilnění alkoholem u řečnického pultíku. Vládní i opoziční politici v Nedělní debatě České televize popsali vlastní zkušenosti s prudce rostoucí...

1. listopadu 2026  12:55,  aktualizováno  13:24

V Peci pod Sněžkou hořel hotel. Evakuovat se muselo 35 lidí, po příčině se pátrá

Požár střechy hotelu Hořec v Peci pod Sněžkou. (1. listopadu 2026)

V centru Pece pod Sněžkou na Trutnovsku v noci na neděli hořel hotel Hořec. K požáru hasiči vyjeli v 01:38, pod kontrolu oheň dostali v 09:00. Nyní rozebírají střešní konstrukci a vyhledávají a...

1. listopadu 2026  7:47,  aktualizováno  12:41

Rozhodnutí o návratu ruských hokejistů mi přijde nešťastné, říká Nacher z ANO

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku místopředseda Sněmovny Patrik Nacher...

Mezinárodní sportovní arbitráž v pátek nečekaně rozhodla o návratu ruských a běloruských hokejistů do soutěží pod hlavičkou Mezinárodní hokejové federace IIHF. Objevit by se mohlo Rusko již na...

1. listopadu 2026  12:35

Protesty nebyly mírumilovné, čekal jsem do rána, abych mohl odejít, řekl Turek

Volební štáb Motoristé sobě v Praze. Na snímku Filip Turek. (10. října 2026)

Vládní koalice minulý týden v prvním čtení prosadila návrh na zrušení koncesionářských poplatků. Noční hlasování vyvolalo nevoli nejen u opozice, ale také u veřejnosti, která demonstrovala i přímo...

1. listopadu 2026  11:58

Patnáct minut a gripeny jsou ve vzduchu. Kapitán popsal, jak by zasáhly proti Rusům

Bojový letoun Saab JAS-39 Gripen (17. srpna 2024)

Za poslední týdny už dvakrát vyrazily české gripeny z Pardubic střežit nebe nad Polskem. Důvodem bylo možné ohrožení vzdušného prostoru severního souseda. Poprvé české letouny vzlétly na pomoc Polsku...

1. listopadu 2026  11:46

„Nejdou chytit, ale jsou hodní.“ Obyvatele Olešnice překvapil potulující se dikobraz

Dikobraz v Olešnici. (31. října 2026)

Dikobraz na silnici v obci Olešnice u Bouzova na Šumpersku překvapil ženu, která se v sobotu večer vracela z divadelního představení bouzovských ochotníků domů.

1. listopadu 2026  11:41

Sníh pokryl Šumavu i Krkonoše, výraznější nadílka se dá očekávat v půlce listopadu

Na Šumavě napadl sníh, pohled na Kubovu Huť. (1. listopadu 2026)

V noci na neděli výrazně sněžilo na Šumavě a v Krkonoších, sníh pokryl Horskou Kvildu či Kubovu Huť, ale i skiareál ve Špindlerově mlýně. Studené teploty vydrží i v dalším týdnu, první výraznější...

1. listopadu 2026  9:51,  aktualizováno  10:39

Drony zasáhly ruský průmyslový podnik. Podle Ukrajiny se jedná o rafinerii

Sledujeme online
Z ropné rafinerie stoupají oblaka kouře po útoku ukrajinského dronu u Moskvy....

Při dronovém útoku asi 400 kilometrů východně od Moskvy byl zasažen průmyslový podnik, uvedly ruské úřady. Později podle státní agentury TASS informovaly, že případ vyšetřují jako terorismus a že...

1. listopadu 2026  10:32

Jeden člověk zemřel a dva se zranili při dopravní nehodě na Benešovsku

ilustrační snímek

Při sobotní nehodě osobního auta u Jankova na Benešovsku zemřel řidič, dvě spolucestující utrpěly lehká zranění. Auto havarovalo do příkopu, řidič utrpěl zranění neslučitelná se životem a zemřel na...

1. listopadu 2026  9:25

Útok na největší kryptoměnovou burzu má na svědomí Severní Korea, potvrdila FBI

ilustrační snímek

Za krádeží virtuálních aktiv za 6,3 miliardy USD (137,5 miliardy Kč) z největší kryptoměnové burzy na světě Binance stála Severní Korea, uvedl americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Binance...

1. listopadu 2026  9:19

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Kutné Hoře našli v kolejišti mrtvého člověka. Místo vlaků jezdí autobusy

ilustrační snímek

Nález mrtvého člověka v kolejišti poblíž nádraží v Kutné Hoře v neděli ráno zastavil železniční provoz mezi Kolínem a Kutnou Horou. Provoz je omezen ve všech směrech, vlaky nejezdí ani mezi Kutnou...

1. listopadu 2026  9:11

„Zničili jsme jejich jaderný program,“ chlubí se Trump směrem k Íránu

Americký prezident Donald Trump během předvolebního shromáždění v Crossroads...

Spojené státy už zničily velkou část íránských vojenských kapacit, stále ale musí zasáhnout jeden či dva zbývající cíle, včetně předpokládaného jaderného zařízení známého jako Pickaxe Mountain...

1. listopadu 2026  8:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.