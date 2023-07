Tenisový turnaj v Liberci rozehráli i dva Rusové. Policie řeší, zda je vyhostí

Start ruských sportovců, byť pod neutrální vlajkou, na českém území před měsícem zakázala vláda. První případ řešili policisté v pátek, kdy do země nevpustili tenistku ruské národnosti, která chtěla startovat na právě probíhajícím Prague Open.

Podobná situace nastala i nyní v Liberci. Na tamní Svijany Open, mezinárodní turnaj kategorie ATP Challenger, dorazili dva tenisté s ruským pasem. Kirill Kivatcev (517. na žebříčku) a Denis Klok (561. na žebříčku) v neděli rozehráli kvalifikaci dvouhry.

O jejich příjezdu informoval policii po vylosování turnaje pořadatel. „Do přihlášek hráčů nemůžeme zasahovat. Včera po vylosování jsme informovali NSA a ta cizineckou policii. Ta je s námi celý den v kontaktu a přímo s hráči bude řešit jejich dokumenty, které musí předložit. A buďto na turnaji skončí a budou deportováni, nebo budou pokračovat,“ řekl iDNES.cz ředitel turnaje Tomáš Trsek. Redakce kontaktovala také policii, ta však zatím nereagovala.

Podle Trska nicméně informace, které má jako pořadatel turnaje k dispozici, hovoří ve prospěch obou tenistů. „Jeden (Klok) se narodil na Krymu a do roku 2014 to byl Ukrajinec. Je tu i s tamní delegací. A ruský pas mu byl přidělen až kvůli zabrání Krymu. A druhý hráč (Kivatcev) žije již osm let v Itálii a má zažádáno o tamní občanství,“ poznamenal Trsek.

V turnaji zatím pokračují

Oba hráči však mají podle dosavadních informací zatím pouze ruské občanství. Jako hráče ruské národnosti je také vede asociace ATP i ITF. Mezinárodní turnaje tak hrají pod neutrálním statusem a bez uvedení národnosti.

V turnaji zatím oba pokračují. Kivatcev v neděli zvítězil v prvním kole dvouhry 6:2, 6:4 nad Brazilcem Gutierrezem. Finále kvalifikace by ho mělo čekat v pondělí proti Australanu Dellavedovi. Kloka první zápas v turnaji čeká odpoledne. V dalších dnech by měl startovat také ve čtyřhře po boku Itala Iannacconeho.

Na Svijany Open se hraje jubilejní 10. ročník. Celková prize money turnaje je letos výrazně navýšena, a to na 73 tisíc eur, z nichž vítěz obdrží 9 880 eur před zdaněním a 75 bodů do světového žebříčku. Z českých tenistů se na turnaji představí jako nasazená jednička Tomáš Macháč (109. ATP), čtyřkou bude Dalibor Svrčina (167.) a šestkou Jakub Menšík (200.). Volnou kartu navíc dostal od pořadatelů zkušený Jiří Veselý (458.).

WTA se ruských tenistek zastává

Dá se očekávat, že případná deportace ruských tenistů, by vyvolala u mužské asociace ATP podobnou reakci, jakou v pátek reagovala WTA. Ta nesouhlasí s postupem českých orgánů, které zabránily ruským a běloruským tenistkám účast na turnaji Prague Open ve Stromovce.

„Individuální hráčky, jejichž státní příslušnost je ruská/běloruská, pokračují v soutěžení na okruhu pod neutrálním statusem. Navzdory jejich neutralitě některým hráčkám WTA české vládní úřady odepírají možnost hrát na turnaji WTA 250 příští týden v Praze. Situaci budeme dále zkoumat,“ uvedla WTA v pátek večer.

Organizace dále poznamenala, že válku na Ukrajině a trestuhodné jednání ruské vlády dlouhodobě odsuzuje, a rovněž pokračuje v podpoře ukrajinských sportovců na okruhu. Nicméně ukrajinské tenistky si několikrát postěžovaly, že podpora ze strany WTA není dostatečná, volají třeba po vydání oficiálního oznámení, že po zápasech nebudou Ruskám a Běloruskám podávat ruce. Tím by se mohlo předejít situacím z Wimbledonu i Roland Garros, kde neznalí diváci pískali na Ukrajinky, když po utkání protivnice nepozdravily.