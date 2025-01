Poslanci budou rozhodovat o zvýšení svých platů o necelých sedm procent

Plat prezidenta republiky má nově být 365 tisíc korun měsíčně, o 23 800 korun víc než loni. Manželka prezidenta Eva Pavlová by měla dostávat třetinu z peněz, které zatím dostává jako nezdanitelnou paušální náhradu hlava státu.

Navýšení platů politiků o 6,95 procenta navrhl vládě ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL po kritice jeho původního plánu na růst platu politiků o 13,7 procenta.

Hnutí ANO a SPD prosazují zmrazení platů politiků do konce roku 2029. Opozice ale nemá dost hlasů na to, aby to prosadila.

Meziročně by platy politiků od roku 2026 neměly podle rozpočtového výboru růst o více než 5 procent. Poslanci vládní koalice podpořili ve výboru Jurečkův pozměňovací návrh.

Pokud by některý poslanec či senátor byl zároveň primátorem, náměstkem primátora, starostou či místostarostou, má mít nově při této kumulaci funkcí nárok na „odměnu nejvýše ve výši 0,4násobku výše odměny, která by mu jinak jako neuvolněnému členovi zastupitelstva obce při výkonu těchto funkcí náležela“.

TOP 09 zkouší prosadit krácení platů poslanců a senátorů o pětinu při zadlužení státu nad 50 procent hrubého domácího produktu a Piráti snížení náhrad na dopravu zákonodárců až o čtvrtinu.