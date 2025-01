Poslanci rozhodnou o svých platech. Mají jim letos stoupnout o 6,95 procenta

Plat prezidenta republiky má podle návrhu vlády nově být 365 tisíc korun měsíčně, o 23 800 korun víc než loni.

Manželka prezidenta Eva Pavlová by měla dostávat třetinu z peněz, které zatím dostává jako nezdanitelnou paušální náhradu hlava státu. Premiér má nově mít plat 293 900 korun.

O zvýšení platů politiků v letošním roce mohli poslanci hlasovat již ve středu. Počítala s tím vládní koalice i hnutí ANO.

Hnutí SPD ale jednání zablokovalo a postavila tak poslance z druhého opozičního hnutí před volbu, zda v pátek půjdou na pohřeb zesnulého kolegy, poslance za ANO Milana Ferance, nebo přijdou do Sněmovny na hlasování o důležitém zákonu, kdy má ale vládní koalice většinu a potřebný počet hlasů, aby prosadila svou.

„Určitě půjdu v pátek pohřeb a ne na jednání Sněmovny, stejně tak šéfka klubu Alena Schillerová, Jaroslav Faltýnek a další naši poslanci,“ řekl iDNES.cz místopředseda Sněmovny za ANO Aleš Juchelka.

Na pohřeb kolegy Ferance v pátek v Olomouci se chystá neméně patnáct až dvacet poslanců ANO.

Navýšení platů politiků i soudců o 6,95 procenta navrhl vládě ministr Jurečka poté, co čelil kritice jeho původního plánu na růst platu o 13,7 procenta.

Hnutí ANO a SPD sice navrhly zmrazení platů politiků do konce roku 2029, ale pozice nemá dost hlasů na to, aby to prosadila.

Pokud by některý poslanec či senátor byl zároveň primátorem, náměstkem primátora, starostou či místostarostou, má mít nově při této kumulaci funkcí nárok na „odměnu nejvýše ve výši 0,4násobku výše odměny, která by mu jinak jako neuvolněnému členovi zastupitelstva obce při výkonu těchto funkcí náležela“.

TOP 09 zkouší prosadit krácení platů poslanců a senátorů o pětinu při zadlužení státu nad 50 procent hrubého domácího produktu a Piráti snížení náhrad na dopravu zákonodárců až o čtvrtinu.

„Ten systém je vytvořený tak, aby se skrývala část těch reálných příjmů do náhrad. Takže ty náhrady na dopravu už jsou dneska úplně ustřelené, 57 000 měsíčně za dojíždění z Ostravy? 57 000 měsíčně, to je víc než průměrná mzda v České republice,“ kritizoval šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek.

Předloha reaguje na verdikt Ústavního soudu. Platy se vypočítávají z takzvané platové základny, která je součinem průměrné mzdy v národním hospodářství vždy za předminulý rok a zákonného koeficientu.

Loni platy vrcholných politiků zůstaly v souvislosti s jednou z úprav ve vládním konsolidačním balíčku v podstatě na předloňské úrovni. Ústavní soud loni v květnu s platností od letoška koeficient zrušil kvůli snížení platů soudců.

Podle ministra Jurečky je třeba, aby novela nabyla účinnosti nejpozději na začátku února, aby mohli poslanci, senátoři, členové vlády i soudci dostat v únoru už zvýšené platy za leden.