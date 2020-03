Letadlo naděje dosedlo. Ruslan dopravil miliony roušek a respirátorů

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Let vyšel na 35 milionů korun. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha jde o jeden z největších transportů zdravotnického materiálu v dějinách Česka.

Letoun měl na východočeské letiště dosednout už v dopoledních hodinách, nakonec přistál krátce před půlnocí. „Naložit 100 tun materiálu může chvíli trvat a v Číně jim to dalo pěkně zabrat,“ okomentovala několikahodinové zpoždění armáda.



Podle členů posádky je tato mise velmi náročná. „Antonov Logistics SALIS (ALS) zavedl postupy k zajištění maximální ochrany posádky. Například přímý kontakt mezi posádkou letadla a místními obyvateli je zakázán. I čínské orgány souhlasily s tím, že se odchýlí od svých vnitrostátních pravidel a umožní posádce zůstat na palubě letadla i během pasových kontrol,“ uvedl důstojník NSPA (speciální agentura NATO poskytující podporu při pořizování vojenského materiálu a služeb).

Nákladní letoun by se měl objevit v Pardubicích ještě dvakrát, ministr vnitra Jan Hamáček uvedl, že lety jsou naplánovány na úterý a pátek. Do Číny v sobotu z Lipska (kde jsou pravidelně bázovány dva antonovy pro lety v rámci NATO) vyrazil další An-124.

Z Číny sobotní letoun letěl přes Myanmar, Bangladéš, Indii a dotankoval v Karáčí. Důvodem této trasy jsou napjaté vztahy Ukrajiny a Ruska.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka by měl velkokapacitní ukrajinský letoun An-124 Ruslan, který si Česko najalo, přepravit celkem 30 milionů roušek.

Pardubické letiště jako jediné vyhovuje potřebám velkokapacitních letadel. „Přistávají tu všechna velká letadla. Letoun Ruslan přistává jen tady,“ uvedla mluvčí Správy letiště Pardubice Iva Machová.

Z letiště míří všechny zdravotnické pomůcky do policejního skladu v nedalekém Opočínku. Ten má kapacitu deset tisíc metrů čtverečních a policie ho využívá asi tři roky. „Slouží jen jako překladiště materiálu, takže nyní je v něm dostatek místa,“ uvedl mluvčí policejního prezidenta Ondřej Moravčík.

Do policejního skladu v Opočínku u Pardubic právě dorazila kolona hasičských náklaďáků s ochrannými pomůckami. Už dnes začnou hasiči zásilky rozvážet na distribuční místa v jednotlivých krajích

Dovezené roušky a respirátory z Číny ve skladu dlouho nezůstanou. „Okamžitě je bude distribuovat hasičský záchranný sbor,“ uvedl Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje. Hasiči na rozvoz vyčlení 35 aut a 75 lidí. Budou vozit ochranné pomůcky, které už dorazily do Prahy.



„A následně je budou distribuovat dál po Česku,“ uvedla mluvčí hasičského záchranného sboru Nicole Studená. Kraje budou dál řídit jejich distribuci mezi města a své nemocnice.



V nich sídlí většina laboratoří, které lidi na koronavirus testují. Na seznamu akreditovaných pracovišť, která od začátku splňují normy SZÚ, je tak například Fakultní nemocnice v Motole, Pardubická nemocnice nebo Nemocnice Prostějov.



Prymula: Pošta roznese roušky do domácností

Náměstek ministra zdravotnictví a předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula přislíbil, že se z nákladů dostane část i na občany. „V současné době se konečně dostáváme do fáze, kdy se do Česka dostává poměrně velké množství respirátorů a roušek. S nimi se nám snad podaří vybavit kritickou infrastrukturu, ale i obyvatelstvo. Trojkové respirátory jsou věnovány opravdu jen specifickým oborům. V ostatních případech postačí rouška nebo respirátory třídy jedna,“ řekl Roman Prymula. Roušky budou zdarma.



Distribuci dostane podle Prymuly na starost Česká pošta. „Vláda nerozhodla, jakým způsobem budou roušky distribuovány. Česká pošta může přispět přepravou roušek (celých palet) z bodu A do bodu B. Nepředpokládáme, že by kontaktně doručovala roušky jednotlivcům. Přesný způsob a harmonogram podle našich informací ještě nebyl stanoven. Informace o konkrétní roli České pošty, až to bude známé, zveřejníme na našem webu,“ řekl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Roušky a další ochranné pomůcky by v nadcházejících šesti týdnech měla přivážet tři letadla týdně. Celkově by to mělo stát přes tři miliardy korun.

Už včera večer na pražské letiště dorazilo 1,1 milionu respirátorů. Po tomto letu dosedli na letiště Václava Havla ještě další dvě letadla z Číny.

Distribuci budou mít na starosti ministerstva zdravotnictví a vnitra. První zmíněné zásobuje své přímo řízené organizace, páteřní nemocnice s infekčními odděleními, záchranné služby nebo krajské hygienické stanice. Ostatní má na starosti ministerstvo vnitra.



Nakládat musí každý, kdo má ruce a nohy. Vážnost situace si uvědomují všichni. Co nejrychleji dostat do letadla a zpět domů. Takhle vypadá nakládka v čínském Šen-čenu. #spolutozvladneme

„Náš základní sklad je v Sedlčanech, ministerstvo vnitra prostřednictvím policie nabízí sklad v Pardubicích, který je velmi blízko přistávací dráhy,“ řekl Roman Prymula. „Pokud ta velkokapacitní letadla přistanou, jak mají, materiál by z nich byl distribuován právě do tohoto skladu, který má výhodnější polohu. Z něho by byl distribuován po celé republice, případně do Sedlčan pro naše potřeby,“ popsal průběh.



Pro urgentní přepravu zdravotnického materiálu z Číny využívá resort obrany alianční program SALIS (Strategic Airlift International Solution), jehož je ČR členem od roku 2006. Aktuálně se na něm podílí devět členských zemí NATO. Hlavním účelem programu je poskytnout účastnickým státům schopnost rychlé strategické letecké přepravy těžkých a nadrozměrných nákladů.



Program SALIS řídí alianční agentura NSPA (NATO Support and Procurement Agency). Ta za tím účelem uzavřela smlouvu s komerčním poskytovatelem velkokapacitní letecké přepravy, kterým je ukrajinská společnost Antonov Logistics SALIS (ASL). Domovskou základnou programu SALIS je německé letiště Lipsko-Halle, kde se nacházejí podpůrná a servisní zařízení potřebná pro provoz letounů An-124.