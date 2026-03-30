Moskva požádala české MZV o posílení ochrany ruských zastupitelských úřadů

Česká diplomacie už minulý týden útok odsoudila, stejně jako ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Ten také v pátek uvedl, že policie se případem zabývá a je připravena reagovat, pokud bude potřeba přijmout další opatření.
Ruské středisko vědy a kultury v Praze 6, označované jako Ruský dům, provozuje od roku 1971 ruská státní agentura Rossotrudničestvo. Česko k nevoli Moskvy neuznává diplomatický status budovy, v níž středisko sídlí.
Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová útok označila za barbarský čin. Agentura TASS v pátek informovala, že ruské velvyslanectví v Praze kvůli útoku pošle českému ministerstvu zahraničí nótu, v níž požádá o posílení ochrany ruských zastupitelských úřadů a jejich zaměstnanců.
„Barbarský čin.“ Kreml si po útoku na Ruský dům předvolal českého velvyslance
Ruské ministerstvo zahraničí si také v pátek kvůli útoku předvolalo českého velvyslance v Moskvě Daniela Koštovala.
Rusko podle mluvčí tamní diplomacie žádá, aby Česko provedlo „kompetentní vyšetřování tohoto trestného činu, našlo a potrestalo viníky a přijalo nezbytná opatření pro zajištění bezpečnosti ruských zastupitelských úřadů v Praze“.
Policie v pátek ráno na síti X uvedla, že případ prověřuje pro podezření z poškození cizí věci. Za to hrozí pachateli až roční vězení. V případě, že by způsobil škodu velkého rozsahu, mu soudy mohou uložit až šestiletý trest.