Moskva požádala české MZV o posílení ochrany ruských zastupitelských úřadů

  19:43
České ministerstvo zahraničí v pondělí od Ruské federace obdrželo oficiální žádost o posílení ochrany jejích zastupitelských úřadů v ČR. Žádost řeší ve spolupráci s Policií ČR, sdělil mluvčí Černínského paláce Adam Čörgő. Požadavek je reakcí na incident u Ruského střediska vědy a kultury (RSVK) v Praze, na jehož budovu někdo minulý čtvrtek večer hodil několik zápalných lahví.
Na budovu Ruského střediska vědy a kultury v pražských Dejvicích hodil někdo zápalné lahve.

Na budovu Ruského střediska vědy a kultury v pražských Dejvicích hodil někdo zápalné lahve. (27. března 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Na budovu Ruského střediska vědy a kultury v pražských Dejvicích hodil někdo...
Na budovu Ruského střediska vědy a kultury v pražských Dejvicích hodil někdo...
Na budovu Ruského střediska vědy a kultury v pražských Dejvicích hodil někdo...
Na budovu Ruského střediska vědy a kultury v pražských Dejvicích hodil někdo...
13 fotografií

Česká diplomacie už minulý týden útok odsoudila, stejně jako ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Ten také v pátek uvedl, že policie se případem zabývá a je připravena reagovat, pokud bude potřeba přijmout další opatření.

Ruské středisko vědy a kultury v Praze 6, označované jako Ruský dům, provozuje od roku 1971 ruská státní agentura Rossotrudničestvo. Česko k nevoli Moskvy neuznává diplomatický status budovy, v níž středisko sídlí.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová útok označila za barbarský čin. Agentura TASS v pátek informovala, že ruské velvyslanectví v Praze kvůli útoku pošle českému ministerstvu zahraničí nótu, v níž požádá o posílení ochrany ruských zastupitelských úřadů a jejich zaměstnanců.

„Barbarský čin.“ Kreml si po útoku na Ruský dům předvolal českého velvyslance

Ruské ministerstvo zahraničí si také v pátek kvůli útoku předvolalo českého velvyslance v Moskvě Daniela Koštovala.

Rusko podle mluvčí tamní diplomacie žádá, aby Česko provedlo „kompetentní vyšetřování tohoto trestného činu, našlo a potrestalo viníky a přijalo nezbytná opatření pro zajištění bezpečnosti ruských zastupitelských úřadů v Praze“.

Policie v pátek ráno na síti X uvedla, že případ prověřuje pro podezření z poškození cizí věci. Za to hrozí pachateli až roční vězení. V případě, že by způsobil škodu velkého rozsahu, mu soudy mohou uložit až šestiletý trest.

30. března 2026  20:13

Moskva požádala české MZV o posílení ochrany ruských zastupitelských úřadů

Na budovu Ruského střediska vědy a kultury v pražských Dejvicích hodil někdo...

České ministerstvo zahraničí v pondělí od Ruské federace obdrželo oficiální žádost o posílení ochrany jejích zastupitelských úřadů v ČR. Žádost řeší ve spolupráci s Policií ČR, sdělil mluvčí...

30. března 2026  19:43

