Ať to dopadne na Ukrajině jakkoli, budeme pořád v ruském ohrožení, míní Řehka

  17:56aktualizováno  18:01
Rusko zůstane hrozbou nehledě na výsledek války na Ukrajině, uvedl ve čtvrtek na Pražském obranném summitu náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka. Výsledek na Ukrajině je podle něj zásadní, protože bude utvářet uspořádání světa. Rusko ale zůstane hrozbou nehledě na to, jak válka dopadne, míní.

Náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka. | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Je důležité si uvědomit, že Rusko rozumí jenom síle, řekl Řehka. „Naším hlavním úkolem by dnes měla být podpora Ukrajiny proti ruské agresi a posílení transatlantické vazby,“ uvedl šéf české armády.

Moskva podle něj nesmí uvěřit, že je Evropa slabá a opustily ji Spojené státy. „Není to pravda, ale pokud tomu začnou věřit, nebude záležet na tom, jestli je to pravda,“ řekl. Taková situace by podle něj byla nejnebezpečnější od konce studené války. Rusko je podle Řehky dobré ve snaze útočit na soudržnost Severoatlantické aliance (NATO).

Řehka: Armáda přestává být konkurenceschopná, změny jsou jen kosmetické

„Pokud chtějí rozbít NATO, a já věřím, že chtějí, nemusí okupovat Evropu. Potřebují vytvořit situaci, kdy je nesporné, že by měla být aktivována kolektivní obrana. A pokud nezafunguje jednou, to je konec NATO,“ dodal.

„Neutralita není možná“

„Rusko se připravuje na válku, vidíme všechny indikace a varování,“ uvedl také Řehka. Na válku se podle něj připravuje i Čína. „My bychom měli taky a měli bychom ukázat vůli použít schopnosti, které máme. Ne protože válku chceme, ale protože se jí chceme vyhnout. Neutralita není možná,“ řekl.

ale samo klást Rusku strategická dilemata. „Měli bychom být záměrně nepředvídatelní,“ podotkl.

Země podporující Ukrajinu by se podle něj měly také přestat tolik bát. „Překročili jsme červené linie při podpoře Ukrajiny asi padesátkrát,“ řekl. „Neměli bychom se bát. Putin vyhrožoval tolikrát, pak to uděláme a nic se nestane,“ dodal.

Situace se nelepší, války pokračují. Musíme být silnější, řekl Řehka

Vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Jiří Šedivý vidí výzvu v tom, aby politická vedení připomínala občanům, že i v mírových časech musí být země připraveny, mimo jiné v oblasti obranného průmyslu.

„V současné době jsme stále velmi reaktivní z hlediska rozvoje obranné průmyslové výroby,“ řekl na summitu. Je to podle něj logické v době, kdy se Evropa potýká s výzvami, které přináší válka na Ukrajině. Je ale potřeba být proaktivnější, přemýšlet o budoucnosti, budoucích válkách a budoucích systémech národní připravenosti, které by měly být zároveň kolektivně koordinovány, míní.

Jednou z charakteristik budoucí fáze evropského obranného průmyslu by podle něj měla být včasná a kolektivní průmyslová příprava na kolektivní obranu.

