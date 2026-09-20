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Transparentní nejsou, ale je to minimum, co můžeme udělat. Rusové v Česku volili

Petra Miková
  12:05
Rusové žijící v Česku mohou v Praze hlasovat ve volbách do Státní dumy. (20....

Rusové žijící v Česku mohou v Praze hlasovat ve volbách do Státní dumy. (20. září 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Rusové žijící v Česku mohou v Praze hlasovat ve volbách do Státní dumy. (20....
Rusové žijící v Česku mohou v Praze hlasovat ve volbách do Státní dumy. (20....
Rusové žijící v Česku mohou v Praze hlasovat ve volbách do Státní dumy. (20....
Rusové žijící v Česku mohou v Praze hlasovat ve volbách do Státní dumy. (20....
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Vědí, že jejich hlas nic nezmění. Přesto v neděli přišli volit. „I když bude lístek zfalšovaný nebo nebude počítán vůbec, je to způsob, jak aspoň říct, že jsme proti,“ říká jeden z Rusů před konzulátem v Praze. Ti žijící v Česku tak v neděli vybírali poslance Státní dumy a především dávali najevo svůj nesouhlas k Putinově diktatuře.

Volební místnost na ruském konzulátu se otevřela v osm hodin ráno a zůstane otevřená do 20 hodin. Rusové žijící v Česku mohli hlasovat pouze v neděli, stejně jako v předchozích volbách přitom nepotřebovali být registrovaní na konzulátu. Stačil ruský pas. Téměř kompletní výsledky voleb by měly být známy v pondělí.

Většina z nich volí s nadějí, že se aspoň něco změní. „I když vím, že se spíš nic nezmění,“ říká Igna, která v Praze žije už šest let. Od výsledku skoro nic nečeká. To, co se děje v Rusku, je pro ni stále velmi důležité, má tam rodinu. Přestěhovala se primárně kvůli studiu, ale i kvůli geopolitické situaci. Do urny hodila hlas Komunistické straně Ruské federace, druhé největší politické straně v Rusku a hlavní formální opoziční síle v zemi.

Rusům vyplnili volební lístky předem. Koho jsme asi volili? ptají se

Valerie, která přišla volit také, má jasno v tom, proč je výběr omezený. „Jinak by to prostě nešlo,“ říká o politických stranách, které jsou v Rusku povolené. Stejně jako další voliči před konzulátem si přeje konec války a větší svobodu.

„Protože my jsme vojáci. Musíme. Prostě to tak je. Musíme udělat nějaký vliv na budoucnost,“ říká Olga, která přišla volit s manželem a dcerou. Chce, aby bylo v parlamentu víc lidí z opozice, různé názory a lidi. Výsledky podle ní nebudou dobré. Přesto chce, aby bylo vidět, že s politikou současné vlády nesouhlasí.

Kostja s Tanyou berou volby jako projev, že lidi nepodporují, co dělá Jednotné Rusko, které je hlavní stranou a jednoznačným vítězem. Před konzulátem proto volili stranu, která je podle nich politicky nejdál od Vladimira Putina. Otevřeně protikremelská a protiválečná konkurence v letošním hlasování není. Liberální strana Jabloko, která jako jediná registrovaná politická strana v Rusku otevřeně odmítá válku, byla pro stranickou kandidátku vyřazena.

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Před konzulátem se během hlasování objevili také ruští aktivisté z hnutí Vesna. Lidé vycházející z volební místnosti mohli anonymně vyplnit dotazník, v němž uvedli, koho volili, svůj věk, pohlaví a jak dlouho už v Česku žijí. Cílem je porovnat výsledky s oficiálními čísly z Ruska. „V Rusku budou chtít ukázat nějaký výsledek. Ale my jim ukážeme: Hele, my jsme tady stáli celý den, sbírali dotazníky. Na základě toho budeme schopni říct, jestli lžou, nebo říkají pravdu,“ vysvětluje Kuzko.

Bývalý lékař ve Vojenské nemocnici, který v Česku žije více než deset let, si přitom nedělá iluze o férovosti hlasování. „Nejsou transparentní vůbec. Jsme si vědomi toho, že Jednotné Rusko bude volby falšovat,“ říká.

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Smyslem jeho účasti podle něj není dostat do parlamentu jinou vládu. Chce především oslabit dominantní stranu a ukázat, že mezi Rusy existují i jiné názory než ty, které prosazuje Putin. „Je to minimum, co každý občan Ruské federace může udělat: přijít k volbám,“ dodává.

První volby od začátku invaze

Letošní hlasování je prvním ruským parlamentním volebním kláním od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Volby do 450členné Státní dumy probíhají od pátku do neděle. Poprvé se hlasuje také na územích Ukrajiny, jež Rusko okupuje a které prohlásilo za součást federace. Ukrajina ani většina mezinárodního společenství tyto anexe neuznává.

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Jasným očekávaným vítězem voleb je Putinovo Jednotné Rusko, které má v současné Státní dumě dominantní postavení. Válka se promítla i do kandidátek. Jednotné Rusko nasadilo téměř 200 válečných veteránů, které Putin označuje za součást nové ruské elity. Ve středečním televizním projevu k národu řekl, že volby ukážou, že miliony Rusů podporují armádu bojující ve válce proti Ukrajině a také semknutost Ruska. Vyzval k co největší účasti. Bude společným příspěvkem k vítězství Ruska, prohlásil.

Volby se konají v situaci, kdy průzkumy veřejného mínění naznačují, že část Rusů pociťuje větší obavy z dopadů konfliktu na svůj život, ekonomika čelí potížím a úřady vyloučily z voleb většinu kandidátů stavějících se proti válce.

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