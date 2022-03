K ruským divákům se dostává znásilněná skutečnost se satanisty, říká rusista

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Propaganda v Rusku běží naplno. Málokdo se dokáže připojit k nezávislým zdrojům a mít o situaci na Ukrajině podobný obrázek jako například lidé v Česku. Velká část společnosti je tak odkázána na televizní vysílání.

„Tam se líčí speciálně připravená, vykostěná a znásilněná skutečnost. Zprávy jsou založené na konstrukci, na znásilněném a znehodnoceném jazyce. Pracuje se s pojmy denacifikace nebo genocida, dále také s vymyšlenými údaji o centrech satanistů a fašistů. Bohužel, zatím to má svou účinnost,“ popisoval v pořadu Nový den na CNN Prima News rusista Tomáš Glanc.

U většiny obyvatelstva podle něj panuje schizofrenie. Pro řadu lidí je nepředstavitelné vytvořit si z obyvatel Ukrajiny obraz nepřítele, jak je popisuje ruský prezident Vladimir Putin. Ukrajinu znají, mají tam příbuzné a přátele. Podle Glance není jednoduché lidem vysvětlit, že by měli Ukrajince nenávidět.

Ruská propaganda navíc často zmiňuje něco jiného. „Nepřítelem vlastně není Ukrajina, ale Západ a NATO. Funguje konstrukce, že ukrajinská vláda je loutková a za nitky tahá kolektivní Západ a nepřátelé Ruska. Tento model se zatím daří prosazovat,“ podotkl expert.

Glanc: Zákon drží Rusy v letargickém šachu

Ruští poslanci na začátku března schválili zavedení trestní odpovědnosti v podobě až 15 let vězení za dezinformace a lživé zprávy o ruské armádě, za diskreditaci ozbrojených sil a za výzvy k sankcím.

Případů odporu je tak mezi Rusy poměrně málo. „Lidé jsou vystaveni velkému nebezpečí. Finančním pokutám a dalším možnostem perzekuce. Mohou být uvězněni za to, že diskreditují ruské ozbrojené síly. Zákon drží ruskou společnost v letargickém šachu a stavu mentální hibernace,“ vysvětlil Glanc účinky nové legislativy na tamní společnost.

Stále častěji se objevují informace, že Vladimir Putin trpí paranoiou a za poslední týdny vyměnil stovky lidí ve svém okolí včetně kuchařů nebo uklízeček. Podle Glance můžeme u ruské hlavy státu pozorovat něco jako „oběť vlastní propagandy“. Vidět to je prý z textů a esejí, které Putin pravidelně publikuje.

„Vidíme stupňování nenávistné konfrontační rétoriky, nese rysy uzavřeného propagandistického celku, kde je skutečnost nahrazena konstruktem,“ podotkl Glanc. Připomněl, že Putin loni v létě popíral existenci samostatného ukrajinského národa.

„Je to neuvěřitelné, přitom jeho tvrzení působí zřetelně a informace má doloženy historicky. Celé vyznění směřuje jedním směrem, že ukrajinská společnost nemá nárok na samostatnou existenci, která by nebyla v souladu s ruskou státní identitou. To je naprosto absurdní tvrzení,“ dodal rusista.

14. března 2022