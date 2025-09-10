„Drzost a rozpínavost Putina nezastaví nic jiného než jasná odpověď NATO, míní Rakušan. Dodal, že jeho hnutí nikdy nedovalí jakékoliv zpochybňování členství v Severoatlantické alianci. Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) narušení polského vzdušného prostoru ukazuje, jak vážně to Putin myslí s mírem.
NATO tak podle Jana Lipavského musí bezprostředně posílit protivzdušnou obranu na svých hranicích. Ministr zahraničí také vyzval k silnějším protiruským sankcím. „Narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony je dalším důkazem, že válka Moskvy proti Ukrajině ohrožuje nás všechny,“ uvedl Lipavský.
„Noční ruský dronový útok, jenž zasáhl i území Polska, je testováním obranyschopnosti zemí NATO. Těžko lze uvěřit, že šlo o pouhou náhodu. Putinův režim ohrožuje celou Evropu a systematicky zkouší, kam může zajít,“ napsal ve středu ráno na síť X premiér Petr Fiala. Tvrdí, že se Rusko snaží poškodit obyvatele dalších evropských zemí.
„Stojíme za Polskem, protože oni jsou jako naši spojenci v první linii. Prosím, myslete na to, zejména v tyto dny, kdy se vás snaží řada extremistů přesvědčit, že Rusko není nepřítel a řešením je nezbrojit,“ dodal premiér.
Polský vzdušný prostor narušily ruské drony, Varšava nařídila jejich sestřelení
Narušení vzdušného prostoru je jednoznačným důkazem, že válka rozpoutaná Ruskem se bezprostředně dotýká všech zemí v regionu. Uvedla na síti X ministryně obrany Jana Černochová (ODS). „Rusko každý den podniká provokativní akce v Pobaltí, decimuje ukrajinské civilní obyvatelstvo a infrastrukturu, bojkotuje jednání o míru a neustále jen agresivně útočí. Tomu se nelze bránit jinak než dalšími sankcemi nebo silou,“ napsala.
Podle předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) by pouhé přihlížení znamenalo přiznat Kremlu vítězství. „Pevně stojíme po boku Polska, které je v první linii. Zítra při oficiální návštěvě v Polsku to mým protějškům řeknu osobně,“ sdělila.
Při ruských útocích na Ukrajinu opakovaně narušily polský vzdušný prostor ruské drony. Ve středu před 4:00 SELČ to uvedla polská armáda a později i premiér Donald Tusk. Velitelství armády nařídilo proti dronům použít zbraně. Část z nich byla sestřelena. Kvůli vojenskému zásahu byla uzavřena část nebe nad Polskem, letiště v Lublinu zůstává mimo provoz.