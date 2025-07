Skepse narůstá. Válka na Ukrajině potrvá ještě mnoho let, myslí si Češi

Naopak mírně, na 33 procent, ubylo podle něj občanů kteří se kloní k ukončení války na Ukrajině výměnou za ztrátu její východní části ve prospěch Ruska. A to za předpokladu, že Ukrajina dostane od západních zemí bezpečnostní záruky, nicméně vstup do NATO jí nebude umožněn.

O osm bodů na deset procent se snížil podíl lidí, kteří považují za nejpravděpodobnější variantu to, že Ukrajina výměnou za mír nechá Rusku svá východní území, ale bude moci vstoupit do NATO. Tomu, že Ukrajina ve válce zvítězí a získá zpátky celé své území, věří osm procent Čechů, to je zhruba stejně jako v lednu.

Pesimistický pohled Čechů na vývoj na Ukrajině není podle autorů průzkumu spojený s jejich poklesem zájmu o válku, ten se dál drží nad 50 procenty. Od začátku války se nezměnil ani pohled na to, kdo je viníkem této války.

„Zeptali jsme se na souhlas s kategorickým výrokem, že Rusko je jednoznačným viníkem války na Ukrajině, na což jsme se ptali i v roce 2023. Výsledky se s odstupem tří let liší jen o pár procentních bodů a nadále jasně převažuje názor, že Rusko je hlavním viníkem války,“ uvedl analytik STEM Jiří Táborský.

Podle něj skepse Čechů ohledně brzkého ukončení bojů zřejmě souvisí s faktickým krachem prvotních plánů amerického prezidenta Donalda Trumpa na rychlý konec války.

Na druhou stranu se vzrůstající skepse Čechů promítla do ochoty posílat na Ukrajinu vojenskou pomoc. Podle 49 procent populace je česká vojenská pomoc Ukrajině příliš velká, proti lednu si to myslí o dva procentní body více lidí. Současně o pět bodů na 29 procent se snížil počet dotázaných, podle kterých je tato pomoc tak akorát.

„Jelikož v úplné vítězství Ukrajiny věří jen minimum lidí a čím dál tím méně lidí věří také v nějaké rychlé vyřešení situace, nespatřují v posílání vojenské pomoci přílišný smysl,“ doplnil Táborský.

Agentura provedla průzkum v době od 12. do 26. června a zúčastnila se ho tisícovka respondentů starších 18 let.