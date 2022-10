Opusťte Rusko, vyzvalo Čechy ministerstvo. Důvodem je bezpečnost v zemi

Rozhodnutí české diplomacie přichází pouze chvíli poté, co Státní duma, dolní komora ruského parlamentu, v pondělí odpoledne schválila připojení čtyř okupovaných ukrajinských území k Rusku. Ministerstvo v oznámení na webu uvádí, že zhoršení bezpečnosti může nastat zejména pro občany států Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO).

O tom, že může jít o reakci na krok Ruské federace, nasvědčuje i krátký páteční komentář bezpečnostně-politického experta a bývalého diplomata Martina Svárovského. Text pro iDNES.cz v reakci na obdobný krok západu uvedl, že „jsou to v zásadě běžné typy varování, která se vydávají před tím, než se očekává nestabilita.“

Podle něj se úřady kryjí pro případ, kdyby například Rusové zcela uzavřeli hranice a nikoho nepouštěli na západ. „V takovém případě se může diplomacie odkázat na to, že své občany varovala,“ dešifruje Svárovský vzkaz západních zemí.

Registrujte se do systému DROZD, vyzval úřad

Mluvčí ministerstva Mariana Wernerová pro iDNES.cz uvedla, že v systému (Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí, pozn. red.) je k pátečnímu dni registrováno osmdesát krajanů, v pondělí pak pracovníci Čechy pobývající nebo mířící do Ruska vyzvali, aby taktéž provedli registraci do systému.

Skrze něj pak mohou dostávat aktuální informace a výstrahy ministerstva zahraničních věcí pro daný region, úřad naopak disponuje informací, kolik lidí se na území asi nachází, a v případě nebezpečí s nimi může lépe komunikovat.

V případě, že se rozhodnou v zemi zůstat, musí podle ministerstva dbát maximální opatrnosti, mít připravený plán pro opuštění Ruska a sledovat důvěryhodná média.

Pozor by si navíc měli dávat Češi, kteří mají zároveň i ruské občanství. Pro tamní orgány jsou po vyhlášení částečné mobilizace vnímání primárně jako Rusové, a zastupitelský úřad ČR v Moskvě jim nemůže zajistit plnohodnotnou konzulární ochranu.

Kvůli vyhroceným vztahům taky může dojít k omezení činnosti zastupitelských úřadů v Rusku. V zemi navíc nefungují mezinárodní platební karty vydané v Česku. Kromě toho je pro dopravce z Ruska uzavřen vzdušný prostor EU, došlo tak k přerušení některých spojů z a do Ruska.

„Prozatím lze stále koupit letenky z Ruské federace například do Arménie, Ázerbájdžánu, Egypta, Kazachstánu, Spojených arabských emirátů, Srbska, Turecka a dalších mimoevropských zemí,“ informovalo ministerstvo.

Západ varoval před pobytem v Rusku ve středu

Západní státy včele s USA varovaly své občany před pobytem nebo cestami do Ruska již ve středu. Od rozpoutání ruské agrese na Ukrajině šlo již o třetí doporučení. Dále se připojily Polsko či Bulharsko.

Poslední apel přišel týden po vyhlášení částečné mobilizace. Státy se tehdy obávaly, aby jejich občané nebyli nedobrovolně taktéž odvedeni na frontu. Česko přesto s podobným krokem nepočítalo.