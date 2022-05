Zbraním se nežehná. Omlouvat Bohem vraždění je rouhání, říká teolog o Rusku

Není křesťanská věrouka v případě války na Ukrajině užívána ruskou stranou zcela naruby?

Řeknu to stručně: je. Jsme svědky zneužívání náboženství pro silové účely. Putin ve svých únorových projevech ospravedlňoval své vojenské aktivity tím, že je představil jako obranné. Mimo jiné i jako obranu ruského „duchovního prostoru“.

Očividně nahlíží na Ukrajinu v perspektivě Svaté Rusi křížené se Sovětským svazem. Tamní boj je sice součástí snah o obnovu velmocenského postavení Ruska, které prý v 80. letech 20. století ochromila „paralýza moci a vůle“, ale v takové argumentaci se haraší i obhajobou „tradičních hodnot“ před západními „pseudohodnotami“, které by Rusko „rozežraly zevnitř“. Svůdnost těchhle tvrzení je založena na tom, co je na apelu k zápolení o duchovní ryzost a na kritice Západu pravdivé. Současně je to však zasazené do zvráceného kontextu posvěcování bezpráví a konfliktu.