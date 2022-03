Pod jednou střechou

Do kosmetického salonu v centru Prahy chodí vesměs klientky z bývalých sovětských republik. Ty tu krášlí Ukrajinka i Ruska. Poté, co se na Ukrajině začalo střílet, obě trpí a jedna druhé pláče na rameni. „Podporujeme se, jinak to nejde,“ říká Nadija, po babičce volyňská Češka, která se do Prahy přistěhovala před čtyřmi lety.