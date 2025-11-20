Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
„Projekt Charlie One přichází v situaci, kdy Rusko posílá na území Ukrajiny stovky útočných dronů každou noc a terorizuje tak téměř celé území. Přichází v situaci, kdy Ukrajina nutně potřebuje naši pomoc,“ řekl Řehka ve videu na síti X. Dodal, že každý dron sestřelený nad Ukrajinou je dronem, který nedoletí do Česka.
Lovec dronů je specializovaný obranný dron určený k likvidaci útočných dronů před dosažením jejich cílů v bezpečné vzdálenosti od obydlených oblastí. Startuje během několika minut, vyhledá vzdušnou hrozbu, sleduje svůj cíl a zničí ho přímo ve vzduchu.
Spolek na webu uvádí, že z taktických důvodů nezveřejňuje detaily o výrobci ani přesné technické parametry. Cena jednoho obranného dronu je 60 tisíc korun, aktuálně je vybráno 137 500 korun.
|
Charlie One. Skupina D spustila další sbírku pro Ukrajinu, jmenuje se po Řehkovi
Projekt získal název podle Řehkovy přezdívky. „Kampaň nese jméno Charlie právě díky morální autoritě, kterou generál Řehka představuje, a jeho iniciativě chránit civilisty,“ uvádí spolek.
Spolek Skupina D u projektu drony Nemesis čelil i kritice kvůli nejasnému vývozu dronů na Ukrajinu. Orgány činné v trestním řízení prověřovaly podezření včetně možného zneužívání diplomatických pasů a údajného pašování dronů za účasti příslušníků armády.
Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) již loni informovala, že věc prověřuje i inspekce ministerstva obrany. Řehka dříve uvedl, že vývoz dronů v projektu Nemesis byl v pořádku a zákon nikdo neporušil.
|
Češi vybrali 200 milionů na drony pro Ukrajinu. Spolek chce koupit i trhavinu